Жінка придбала в Інстаграмі куртку, вона їй не сподобалася, але продавець відмовився забирати товар — що вирішив суд

Хмельницький апеляційний суд залишив без змін рішення місцевого суду у справі про захист прав споживачів, де позивачка вимагала стягнути з продавця кошти за придбану в Інстаграмі куртку. Колегія суддів погодилася з висновком, що у неї відсутнє право вимоги повернення вартості товару, який вона не повернула у магазин протягом 14 днів: куртка досі у неї. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

У позові покупчиня зазначила, що замовила джинсову куртку італійського виробника в інтернет-магазині в Інстаграмі. При отриманні виявила, що товар не відповідає замовленню: не має тих властивостей, на які вона розраховувала при оформленні покупки.

Позаяк у продавця не було тієї куртки, що вона замовила, попросила повернути їй гроші і надати адресу для повернення товару. Продавець відмовився. Тож замовниця подала позов до суду з проханням стягнути з нього вартість товару у сумі 7300 грн та судові витрати.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив. Суд зазначив, що позивачка втратила право вимоги повернення вартості товару, оскільки порушила вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» та не повернула відповідачеві придбаний у нього товар протягом 14 днів з моменту його отримання й донині. Понад те, суд звернув увагу, що у позові йдеться про повернення 7300 грн за придбаний товар, тоді як його вартість становить 5250 грн.

Позивачка подала апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення суду першої інстанції й задовольнити позов. На її думку, суд не врахував, що вона повідомила про невідповідність товару замовленню одразу при отриманні на пошті, однак продавець відмовився надати їй реквізити для повернення куртки, фіскального чека також не було.

Як встановив суд, 23 березня 2024 року на сторінці інтернет-магазину в Інстаграмі позивачка написала продавцю, що хоче купити в нього джинсові штани й куртку. Той повідомив, що працює за повною передоплатою зі сплатою 30% авансу, а вартість її замовлення становитиме 10 300 грн (куртка – 125 Євро та джинси – 110 Євро).

Того ж дня замовниця перерахувала на банківську картку продавця 3000 грн авансу. Через 3 дні оплатила решту суми замовлення – 7300 грн. Замовлений товар вона отримала 23 квітня 2024 року. Вимогу про повернення коштів за куртку, відповідно до скриншоту листування у месенджері, вона висунула 12 травня 2024 року, тобто з пропуском 14-денного строку на повернення товару належної якості.

«Посилання позивача на неможливість повернення відповідачу придбаних речей через невидачу їй фіскального чека та неповідомлення адреси для повернення товару колегія суддів не бере до уваги, оскільки покупець мала можливість самостійно здійснити повернення придбаної у продавця куртки на адресу відправника, зазначену у накладній на доставку товару «Новою поштою», однак вказаного не зробила», – зазначив апеляційний суд.

Відтак ХАС відхилив доводи апеляційної скарги та залишив в силі рішення суду першої інстанції.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 682/347/25 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

