Женщина приобрела в Инстаграме куртку, она ей не понравилась, но продавец отказался забирать товар — что решил суд

При получении товара женщина обнаружила, что он не соответствует заказу: не имеет тех свойств, на которые она рассчитывала при оформлении покупки.

Фото: kma.court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по делу о защите прав потребителей, в котором истица требовала взыскать с продавца средства за приобретенную в Инстаграме куртку. Коллегия судей согласилась с выводом, что у нее отсутствует право требования возврата стоимости товара, который она не вернула в магазин в течение 14 дней: куртка до сих пор находится у нее. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В иске покупательница указала, что заказала джинсовую куртку итальянского производителя в интернет-магазине в Инстаграме. При получении обнаружила, что товар не соответствует заказу: не имеет тех свойств, на которые она рассчитывала при оформлении покупки.

Поскольку у продавца не было той куртки, которую она заказала, она попросила вернуть ей деньги и предоставить адрес для возврата товара. Продавец отказался. Тогда заказчица подала иск в суд с просьбой взыскать с него стоимость товара в сумме 7300 грн и судебные расходы.

Славутский горрайонный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал. Суд отметил, что истица утратила право требования возврата стоимости товара, поскольку нарушила требования Закона Украины «О защите прав потребителей» и не вернула ответчику приобретенный у него товар в течение 14 дней с момента его получения и по настоящее время. Более того, суд обратил внимание, что в иске речь идет о возврате 7300 грн за приобретенный товар, тогда как его стоимость составляет 5250 грн.

Истица подала апелляционную жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и удовлетворить иск. По ее мнению, суд не учел, что она сообщила о несоответствии товара заказу сразу при получении на почте, однако продавец отказался предоставить ей реквизиты для возврата куртки, фискального чека также не было.

Как установил суд, 23 марта 2024 года на странице интернет-магазина в Инстаграме истица написала продавцу, что хочет купить у него джинсовые брюки и куртку. Тот сообщил, что работает по полной предоплате с уплатой 30% аванса, а стоимость ее заказа составит 10 300 грн (куртка — 125 евро и джинсы — 110 евро).

В тот же день заказчица перечислила на банковскую карту продавца 3000 грн аванса. Через 3 дня оплатила остальную сумму заказа — 7300 грн. Заказанный товар она получила 23 апреля 2024 года. Требование о возврате средств за куртку, согласно скриншоту переписки в мессенджере, она выдвинула 12 мая 2024 года, то есть с пропуском 14-дневного срока на возврат товара надлежащего качества.

«Ссылки истца на невозможность возврата ответчику приобретенных вещей из-за непредоставления ей фискального чека и непредоставления адреса для возврата товара коллегия судей не принимает во внимание, поскольку покупательница имела возможность самостоятельно осуществить возврат приобретенной у продавца куртки на адрес отправителя, указанный в накладной на доставку товара «Новой почтой», однако указанного не сделала», — отметил апелляционный суд.

Таким образом, ХАС отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил в силе решение суда первой инстанции.

С полным текстом постановления апелляционного суда по делу № 682/347/25 можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.