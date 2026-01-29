  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд у Львові зобов’язав СТО компенсувати чоловіку майже 600 тисяч гривень за неналежний ремонт його автівки

20:20, 29 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд дійшов висновку, що саме порушення технології ремонту системи охолодження на СТО призвело до виходу з ладу двигуна Audi Q7.
Суд у Львові зобов’язав СТО компенсувати чоловіку майже 600 тисяч гривень за неналежний ремонт його автівки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сихівський районний суд Львова частково задовольнив позов власника автомобіля Audi Q7 та стягнув із приватного підприємства понад 601 тис. грн. Суд дійшов висновку, що саме порушення технології ремонту системи охолодження на СТО призвело до виходу з ладу двигуна. Рішення ухвалено заочно, оскільки відповідач не з’являвся в судові засідання і не подав відзиву.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи №464/5722/25

Як встановив суд, автомобіль Audi Q7, що перебував у законному володінні позивача, у лютому 2025 року був переданий на СТО Приватне підприємство «Ауді Центр Захід» для усунення несправностей системи охолодження. Працівники СТО виконали заміну помпи та низку супутніх робіт, за які позивач сплатив 51 тис. грн.

Невдовзі після ремонту в роботі двигуна з’явилися сторонні шуми, а подальша діагностика на іншій СТО виявила металеву стружку в масляному фільтрі та критичні проблеми з мащенням. Подальша експлуатація автомобіля стала неможливою.

Для з’ясування причин пошкодження двигуна було проведено судову інженерно-транспортну експертизу. Експерти дійшли висновку, що під час ремонту на СТО відповідача ущільнення передньої кришки двигуна було встановлено з використанням герметика з порушенням вимог виробника. Це призвело до недостатньої подачі оливи до шатунних підшипників і, як наслідок, до провертання вкладишів та виходу двигуна з ладу.

Окрема товарознавча експертиза оцінила вартість відновлювального ремонту двигуна більш ніж у 500 тис. грн.

Позиція суду

Суд зазначив, що для деліктної відповідальності необхідна наявність шкоди, протиправної поведінки, причинного зв’язку та вини. У цій справі всі ці елементи були підтверджені сукупністю доказів і експертних висновків. Відповідач не спростував презумпцію вини, оскільки не скористався правом подати відзив чи надати свої пояснення.

Також суд визнав, що позивач, хоч і не є формальним власником транспортного засобу, мав законне право володіння та користування автомобілем, а отже — право вимагати відшкодування шкоди.

Що вирішив суд

За результатами розгляду справи суд:

  • стягнув із ПП «Ауді Центр Захід» 599 267,07 грн матеріальної шкоди, що включає:
  • вартість відновлювального ремонту двигуна;
  • витрати на проведення експертиз;
  • повернення коштів, сплачених за неналежно виконаний ремонт;
  • стягнув 2 000 грн моральної шкоди, визнавши факт душевних страждань, але зменшивши заявлений розмір із міркувань розумності та справедливості;
  • зобов’язав відповідача сплатити судовий збір у дохід держави.

Загальна сума стягнення склала 601 267,07 грн. У решті позовних вимог суд відмовив.

Рішення може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду в установлені процесуальні строки або переглянуте судом першої інстанції за заявою відповідача, оскільки ухвалене заочно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів рішення суду автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кадри, незалежність, соціальні гарантії: чим займається Рада прокурорів України і які пріоритети її роботи на 2026 рік

Голова Ради прокурорів України Руслан Романов в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» розповів про повноваження РПУ, пріоритети її роботи на 2026 рік, соціальні гарантії та захист незалежності прокурорів, а також ситуацію навколо конкурсу до САП.

Державна реєстрація в проекті нового Цивільного кодексу: що підготував суспільству Руслан Стефанчук

В проекті нового Цивільного кодексу державній реєстрації присвячена ціла книга.

Статтю про наслідки обману під час продажу майна уточнять: як захистять покупців

Законопроєктом пропонується чітко врегулювати наслідки умисного замовчування продавцями інформації про істотні недоліки майна.

Розпродаж активів зі знижкою у 50% – Кабмін анонсує реалізацію санкційного майна через Прозорро

Санкційні аукціони: автоматичні знижки та можливість купувати майно за допомогою 99 кроків на зниження ціни.

Самовільне підключення: суд у Вознесенську стягнув оплату за необліковане споживання світла

Суд перевірив дотримання процедури фіксації порушення та методику розрахунку вартості електроенергії.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]