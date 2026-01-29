Суд у Львові зобов’язав СТО компенсувати чоловіку майже 600 тисяч гривень за неналежний ремонт його автівки

Суд дійшов висновку, що саме порушення технології ремонту системи охолодження на СТО призвело до виходу з ладу двигуна Audi Q7.

Сихівський районний суд Львова частково задовольнив позов власника автомобіля Audi Q7 та стягнув із приватного підприємства понад 601 тис. грн. Суд дійшов висновку, що саме порушення технології ремонту системи охолодження на СТО призвело до виходу з ладу двигуна. Рішення ухвалено заочно, оскільки відповідач не з’являвся в судові засідання і не подав відзиву.

Обставини справи №464/5722/25

Як встановив суд, автомобіль Audi Q7, що перебував у законному володінні позивача, у лютому 2025 року був переданий на СТО Приватне підприємство «Ауді Центр Захід» для усунення несправностей системи охолодження. Працівники СТО виконали заміну помпи та низку супутніх робіт, за які позивач сплатив 51 тис. грн.

Невдовзі після ремонту в роботі двигуна з’явилися сторонні шуми, а подальша діагностика на іншій СТО виявила металеву стружку в масляному фільтрі та критичні проблеми з мащенням. Подальша експлуатація автомобіля стала неможливою.

Для з’ясування причин пошкодження двигуна було проведено судову інженерно-транспортну експертизу. Експерти дійшли висновку, що під час ремонту на СТО відповідача ущільнення передньої кришки двигуна було встановлено з використанням герметика з порушенням вимог виробника. Це призвело до недостатньої подачі оливи до шатунних підшипників і, як наслідок, до провертання вкладишів та виходу двигуна з ладу.

Окрема товарознавча експертиза оцінила вартість відновлювального ремонту двигуна більш ніж у 500 тис. грн.

Позиція суду

Суд зазначив, що для деліктної відповідальності необхідна наявність шкоди, протиправної поведінки, причинного зв’язку та вини. У цій справі всі ці елементи були підтверджені сукупністю доказів і експертних висновків. Відповідач не спростував презумпцію вини, оскільки не скористався правом подати відзив чи надати свої пояснення.

Також суд визнав, що позивач, хоч і не є формальним власником транспортного засобу, мав законне право володіння та користування автомобілем, а отже — право вимагати відшкодування шкоди.

Що вирішив суд

За результатами розгляду справи суд:

стягнув із ПП «Ауді Центр Захід» 599 267,07 грн матеріальної шкоди, що включає:

вартість відновлювального ремонту двигуна;

витрати на проведення експертиз;

повернення коштів, сплачених за неналежно виконаний ремонт;

стягнув 2 000 грн моральної шкоди, визнавши факт душевних страждань, але зменшивши заявлений розмір із міркувань розумності та справедливості;

зобов’язав відповідача сплатити судовий збір у дохід держави.

Загальна сума стягнення склала 601 267,07 грн. У решті позовних вимог суд відмовив.

Рішення може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду в установлені процесуальні строки або переглянуте судом першої інстанції за заявою відповідача, оскільки ухвалене заочно.

