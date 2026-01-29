  1. Судебная практика
Суд во Львове обязал СТО компенсировать мужчине почти 600 тысяч гривен за ненадлежащий ремонт его автомобиля

20:20, 29 января 2026
Суд пришел к выводу, что именно нарушение технологии ремонта системы охлаждения на СТО привело к выходу из строя двигателя Audi Q7.
Суд во Львове обязал СТО компенсировать мужчине почти 600 тысяч гривен за ненадлежащий ремонт его автомобиля
Сиховский районный суд Львова частично удовлетворил иск владельца автомобиля Audi Q7 и взыскал с частного предприятия более 601 тыс. грн. Суд пришел к выводу, что именно нарушение технологии ремонта системы охлаждения на СТО привело к выходу из строя двигателя. Решение принято заочно, поскольку ответчик не являлся в судебные заседания и не подал отзыв.

Обстоятельства дела №464/5722/25

Как установил суд, автомобиль Audi Q7, находившийся в законном владении истца, в феврале 2025 года был передан на СТО Частного предприятия «Ауди Центр Захид» для устранения неисправностей системы охлаждения. Работники СТО выполнили замену помпы и ряд сопутствующих работ, за которые истец уплатил 51 тыс. грн.

Вскоре после ремонта в работе двигателя появились посторонние шумы, а последующая диагностика на другой СТО выявила металлическую стружку в масляном фильтре и критические проблемы с смазкой. Дальнейшая эксплуатация автомобиля стала невозможной.

Для выяснения причин повреждения двигателя была проведена судебная инженерно-транспортная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что во время ремонта на СТО ответчика уплотнение передней крышки двигателя было установлено с использованием герметика с нарушением требований производителя. Это привело к недостаточной подаче масла к шатунным подшипникам и, как следствие, к проворачиванию вкладышей и выходу двигателя из строя.

Отдельная товароведческая экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта двигателя более чем в 500 тыс. грн.

Позиция суда

Суд отметил, что для деликтной ответственности необходимо наличие вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины. В данном деле все эти элементы были подтверждены совокупностью доказательств и экспертных выводов. Ответчик не опроверг презумпцию вины, поскольку не воспользовался правом подать отзыв или предоставить свои пояснения.

Также суд признал, что истец, хотя и не является формальным собственником транспортного средства, имел законное право владения и пользования автомобилем, а следовательно — право требовать возмещения вреда.

Что решил суд

По результатам рассмотрения дела суд:

  • взыскал с ПП «Ауди Центр Захид» 599 267,07 грн материального вреда, что включает:
  • стоимость восстановительного ремонта двигателя;
  • расходы на проведение экспертиз;
  • возврат средств, уплаченных за ненадлежаще выполненный ремонт;
  • взыскал 2 000 грн морального вреда, признав факт душевных страданий, но уменьшив заявленный размер из соображений разумности и справедливости;
  • обязал ответчика уплатить судебный сбор в доход государства.

Общая сумма взыскания составила 601 267,07 грн. В остальной части исковых требований суд отказал.

Решение может быть обжаловано в Львовский апелляционный суд в установленные процессуальные сроки либо пересмотрено судом первой инстанции по заявлению ответчика, поскольку принято заочно.

