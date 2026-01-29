Суд во Львове обязал СТО компенсировать мужчине почти 600 тысяч гривен за ненадлежащий ремонт его автомобиля

Суд пришел к выводу, что именно нарушение технологии ремонта системы охлаждения на СТО привело к выходу из строя двигателя Audi Q7.

Сиховский районный суд Львова частично удовлетворил иск владельца автомобиля Audi Q7 и взыскал с частного предприятия более 601 тыс. грн. Суд пришел к выводу, что именно нарушение технологии ремонта системы охлаждения на СТО привело к выходу из строя двигателя. Решение принято заочно, поскольку ответчик не являлся в судебные заседания и не подал отзыв.

Обстоятельства дела №464/5722/25

Как установил суд, автомобиль Audi Q7, находившийся в законном владении истца, в феврале 2025 года был передан на СТО Частного предприятия «Ауди Центр Захид» для устранения неисправностей системы охлаждения. Работники СТО выполнили замену помпы и ряд сопутствующих работ, за которые истец уплатил 51 тыс. грн.

Вскоре после ремонта в работе двигателя появились посторонние шумы, а последующая диагностика на другой СТО выявила металлическую стружку в масляном фильтре и критические проблемы с смазкой. Дальнейшая эксплуатация автомобиля стала невозможной.

Для выяснения причин повреждения двигателя была проведена судебная инженерно-транспортная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что во время ремонта на СТО ответчика уплотнение передней крышки двигателя было установлено с использованием герметика с нарушением требований производителя. Это привело к недостаточной подаче масла к шатунным подшипникам и, как следствие, к проворачиванию вкладышей и выходу двигателя из строя.

Отдельная товароведческая экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта двигателя более чем в 500 тыс. грн.

Позиция суда

Суд отметил, что для деликтной ответственности необходимо наличие вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины. В данном деле все эти элементы были подтверждены совокупностью доказательств и экспертных выводов. Ответчик не опроверг презумпцию вины, поскольку не воспользовался правом подать отзыв или предоставить свои пояснения.

Также суд признал, что истец, хотя и не является формальным собственником транспортного средства, имел законное право владения и пользования автомобилем, а следовательно — право требовать возмещения вреда.

Что решил суд

По результатам рассмотрения дела суд:

взыскал с ПП «Ауди Центр Захид» 599 267,07 грн материального вреда, что включает:

стоимость восстановительного ремонта двигателя;

расходы на проведение экспертиз;

возврат средств, уплаченных за ненадлежаще выполненный ремонт;

взыскал 2 000 грн морального вреда, признав факт душевных страданий, но уменьшив заявленный размер из соображений разумности и справедливости;

обязал ответчика уплатить судебный сбор в доход государства.

Общая сумма взыскания составила 601 267,07 грн. В остальной части исковых требований суд отказал.

Решение может быть обжаловано в Львовский апелляционный суд в установленные процессуальные сроки либо пересмотрено судом первой инстанции по заявлению ответчика, поскольку принято заочно.

