Суд во Львове обязал СТО компенсировать мужчине почти 600 тысяч гривен за ненадлежащий ремонт его автомобиля
Сиховский районный суд Львова частично удовлетворил иск владельца автомобиля Audi Q7 и взыскал с частного предприятия более 601 тыс. грн. Суд пришел к выводу, что именно нарушение технологии ремонта системы охлаждения на СТО привело к выходу из строя двигателя. Решение принято заочно, поскольку ответчик не являлся в судебные заседания и не подал отзыв.
Обстоятельства дела №464/5722/25
Как установил суд, автомобиль Audi Q7, находившийся в законном владении истца, в феврале 2025 года был передан на СТО Частного предприятия «Ауди Центр Захид» для устранения неисправностей системы охлаждения. Работники СТО выполнили замену помпы и ряд сопутствующих работ, за которые истец уплатил 51 тыс. грн.
Вскоре после ремонта в работе двигателя появились посторонние шумы, а последующая диагностика на другой СТО выявила металлическую стружку в масляном фильтре и критические проблемы с смазкой. Дальнейшая эксплуатация автомобиля стала невозможной.
Для выяснения причин повреждения двигателя была проведена судебная инженерно-транспортная экспертиза. Эксперты пришли к выводу, что во время ремонта на СТО ответчика уплотнение передней крышки двигателя было установлено с использованием герметика с нарушением требований производителя. Это привело к недостаточной подаче масла к шатунным подшипникам и, как следствие, к проворачиванию вкладышей и выходу двигателя из строя.
Отдельная товароведческая экспертиза оценила стоимость восстановительного ремонта двигателя более чем в 500 тыс. грн.
Позиция суда
Суд отметил, что для деликтной ответственности необходимо наличие вреда, противоправного поведения, причинной связи и вины. В данном деле все эти элементы были подтверждены совокупностью доказательств и экспертных выводов. Ответчик не опроверг презумпцию вины, поскольку не воспользовался правом подать отзыв или предоставить свои пояснения.
Также суд признал, что истец, хотя и не является формальным собственником транспортного средства, имел законное право владения и пользования автомобилем, а следовательно — право требовать возмещения вреда.
Что решил суд
По результатам рассмотрения дела суд:
- взыскал с ПП «Ауди Центр Захид» 599 267,07 грн материального вреда, что включает:
- стоимость восстановительного ремонта двигателя;
- расходы на проведение экспертиз;
- возврат средств, уплаченных за ненадлежаще выполненный ремонт;
- взыскал 2 000 грн морального вреда, признав факт душевных страданий, но уменьшив заявленный размер из соображений разумности и справедливости;
- обязал ответчика уплатить судебный сбор в доход государства.
Общая сумма взыскания составила 601 267,07 грн. В остальной части исковых требований суд отказал.
Решение может быть обжаловано в Львовский апелляционный суд в установленные процессуальные сроки либо пересмотрено судом первой инстанции по заявлению ответчика, поскольку принято заочно.
