Спеціалізована прокуратура у сфері оборони не має повноважень на представництво інтересів держави у екологічних спорах – КГС ВС

КГС ВС наголосив, що спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, здійснюють представництво держави у сфері оборони лише щодо визначених суб’єктів, а не у правовідносинах охорони довкілля чи місцевого самоврядування.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони не має повноважень представляти інтереси держави у справах щодо шкоди довкіллю та інтересів органів місцевого самоврядування, оскільки її компетенція обмежується правовідносинами у сфері оборони та спеціальних державних органів. Підзаконні акти не можуть розширювати повноваження органу понад встановлені законом межі.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Заступник керівника Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції та міської ради звернувся до ДП «Ліси України» про стягнення шкоди, заподіяної незаконною рубкою лісу.

Господарський суд залишив позов без розгляду, пославшись на відсутність повноважень спеціалізованої прокуратури у сфері оборони звертатися до суду у справах, що не належать до оборонної сфери. Апеляційний суд скасував ухвалу та передав справу на розгляд місцевого суду, мотивуючи це тим, що наказ № 130 «Про особливості організації діяльності спеціалізованих прокуратур у сфері оборони» є підзаконним актом і не обмежує повноваження прокуратури, передбачені Законом України «Про прокуратуру».

КГС ВС наголосив, що спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, утворені наказами Генерального прокурора (зокрема накази № 75 і № 130), здійснюють представництво держави у сфері оборони лише щодо визначених суб’єктів, а не у правовідносинах охорони довкілля чи місцевого самоврядування.

Колегія суддів зауважила, що наказ Генерального прокурора № 130, прийнятий на виконання ст. 9 Закону України «Про прокуратуру», є чинним та обов’язковим до застосування, оскільки не суперечить статтям 23, 24 Закону і спрямований на розмежування повноважень між спеціалізованими прокуратурами у сфері оборони, окружними та обласними прокуратурами. А ігнорування цього наказу призводить до конкуруючої компетенції та створює ризик компетенційного конфлікту між різними органами прокуратури.

КГС ВС підтвердив, що спеціалізовані прокуратури у сфері оборони мають повноваження на представництво інтересів держави лише у визначених законом сферах, пов’язаних з оборонною діяльністю. Представництво інтересів держави у справах щодо екології чи місцевого самоврядування належить територіальним прокуратурам, а не спеціалізованим у сфері оборони.

Суд касаційної інстанції погодився з позицією суду першої інстанції, що за відсутності повноважень на представництво інтересів держави позов спеціалізованої прокуратури у сфері оборони вважається підписаним особою, яка не має на це права, і такий позов підлягає залишенню без розгляду.

За результатами розгляду КГС ВС задовольнив касаційну скаргу, скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції.

З постановою КГС ВС від 15 січня 2026 року у справі № 921/190/25 можно ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.