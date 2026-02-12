  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Специализированная прокуратура в сфере обороны не имеет полномочий на представительство интересов государства в экологических спорах — КХС ВС

12:28, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
КХС ВС подчеркнул, что специализированные прокуратуры в сфере обороны осуществляют представительство государства в сфере обороны только в отношении определенных субъектов, а не в правоотношениях охраны окружающей среды или местного самоуправления.
Специализированная прокуратура в сфере обороны не имеет полномочий на представительство интересов государства в экологических спорах — КХС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Специализированная прокуратура в сфере обороны не имеет полномочий представлять интересы государства в делах о вреде окружающей среде и интересах органов местного самоуправления, поскольку ее компетенция ограничивается правоотношениями в сфере обороны и специальных государственных органов. Подзаконные акты не могут расширять полномочия органа сверх установленных законом пределов.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Заместитель руководителя Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции и городского совета обратился с иском к ГП «Леса Украины» о взыскании ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса.

Хозяйственный суд оставил иск без рассмотрения, сославшись на отсутствие полномочий специализированной прокуратуры в сфере обороны обращаться в суд по делам, не относящимся к оборонной сфере. Апелляционный суд отменил определение и передал дело на рассмотрение местного суда, мотивируя это тем, что приказ № 130 «Об особенностях организации деятельности специализированных прокуратур в сфере обороны» является подзаконным актом и не ограничивает полномочия прокуратуры, предусмотренные Законом Украины «О прокуратуре».

КХС ВС подчеркнул, что специализированные прокуратуры в сфере обороны, созданные приказами Генерального прокурора (в частности приказы № 75 и № 130), осуществляют представительство государства в сфере обороны только в отношении определенных субъектов, а не в правоотношениях охраны окружающей среды или местного самоуправления.

Коллегия судей отметила, что приказ Генерального прокурора № 130, принятый во исполнение ст. 9 Закона Украины «О прокуратуре», является действующим и обязательным к применению, поскольку не противоречит статьям 23, 24 Закона и направлен на разграничение полномочий между специализированными прокуратурами в сфере обороны, окружными и областными прокуратурами. Игнорирование этого приказа приводит к конкурирующей компетенции и создает риск компетенционного конфликта между различными органами прокуратуры.

КХС ВС подтвердил, что специализированные прокуратуры в сфере обороны имеют полномочия на представительство интересов государства только в определенных законом сферах, связанных с оборонной деятельностью. Представительство интересов государства в делах по вопросам экологии или местного самоуправления относится к территориальным прокуратурам, а не к специализированным в сфере обороны.

Суд кассационной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции о том, что при отсутствии полномочий на представительство интересов государства иск специализированной прокуратуры в сфере обороны считается подписанным лицом, не имеющим на это права, и такой иск подлежит оставлению без рассмотрения.

По результатам рассмотрения КХС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

С постановлением КХС ВС от 15 января 2026 года по делу № 921/190/25 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]