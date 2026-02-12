Специализированная прокуратура в сфере обороны не имеет полномочий на представительство интересов государства в экологических спорах — КХС ВС

КХС ВС подчеркнул, что специализированные прокуратуры в сфере обороны осуществляют представительство государства в сфере обороны только в отношении определенных субъектов, а не в правоотношениях охраны окружающей среды или местного самоуправления.

Специализированная прокуратура в сфере обороны не имеет полномочий представлять интересы государства в делах о вреде окружающей среде и интересах органов местного самоуправления, поскольку ее компетенция ограничивается правоотношениями в сфере обороны и специальных государственных органов. Подзаконные акты не могут расширять полномочия органа сверх установленных законом пределов.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Заместитель руководителя Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции и городского совета обратился с иском к ГП «Леса Украины» о взыскании ущерба, причиненного незаконной вырубкой леса.

Хозяйственный суд оставил иск без рассмотрения, сославшись на отсутствие полномочий специализированной прокуратуры в сфере обороны обращаться в суд по делам, не относящимся к оборонной сфере. Апелляционный суд отменил определение и передал дело на рассмотрение местного суда, мотивируя это тем, что приказ № 130 «Об особенностях организации деятельности специализированных прокуратур в сфере обороны» является подзаконным актом и не ограничивает полномочия прокуратуры, предусмотренные Законом Украины «О прокуратуре».

КХС ВС подчеркнул, что специализированные прокуратуры в сфере обороны, созданные приказами Генерального прокурора (в частности приказы № 75 и № 130), осуществляют представительство государства в сфере обороны только в отношении определенных субъектов, а не в правоотношениях охраны окружающей среды или местного самоуправления.

Коллегия судей отметила, что приказ Генерального прокурора № 130, принятый во исполнение ст. 9 Закона Украины «О прокуратуре», является действующим и обязательным к применению, поскольку не противоречит статьям 23, 24 Закона и направлен на разграничение полномочий между специализированными прокуратурами в сфере обороны, окружными и областными прокуратурами. Игнорирование этого приказа приводит к конкурирующей компетенции и создает риск компетенционного конфликта между различными органами прокуратуры.

КХС ВС подтвердил, что специализированные прокуратуры в сфере обороны имеют полномочия на представительство интересов государства только в определенных законом сферах, связанных с оборонной деятельностью. Представительство интересов государства в делах по вопросам экологии или местного самоуправления относится к территориальным прокуратурам, а не к специализированным в сфере обороны.

Суд кассационной инстанции согласился с позицией суда первой инстанции о том, что при отсутствии полномочий на представительство интересов государства иск специализированной прокуратуры в сфере обороны считается подписанным лицом, не имеющим на это права, и такой иск подлежит оставлению без рассмотрения.

По результатам рассмотрения КХС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции.

С постановлением КХС ВС от 15 января 2026 года по делу № 921/190/25 можно ознакомиться по ссылке.

