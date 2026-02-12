  1. Судова практика
  2. / В Україні

Обленерго звинуватило споживача у самовільному підключенні до мережі і нарахувало 115 тисяч грн збитків  — що вирішив суд

17:47, 12 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Хмельниччині суд відмовив у позові обленерго про стягнення 115 тисяч гривень зі споживача.
Обленерго звинуватило споживача у самовільному підключенні до мережі і нарахувало 115 тисяч грн збитків  — що вирішив суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який через недоведеність факту самовільного підключення до електромережі відмовив АТ «Хмельницькобленерго» у задоволенні позову про стягнення зі споживача понад 100 тис. грн збитків. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У позові йшлося, що під час рейдової перевірки в Хмельницькому районі представники товариства виявили самовільне безоблікове підключення електропроводки до мережі. За їхніми твердженнями, споживач пошкодив ізоляцію ввідного кабелю на горищі будинку та приховано підключив електропроводку поза приладом обліку електроенергії.

Працівники обленерго склали акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, який споживач відмовився підписати. Комісія товариства визнала акт правомірним і нарахувала до сплати 115 619 грн збитків. Цю суму позивач просив суд стягнути зі споживача.

Красилівський районний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

АТ «Хмельницькобленерго» подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати це рішення та задовольнити його позовні вимоги.

Проте апеляційний суд погодився з висновками місцевого суду: позивач не надав достатніх і належних доказів того, що споживач здійснив приховане підключення електропроводки поза приладом обліку.

Колегія суддів звернула увагу на відеозапис рейдової перевірки. На ньому працівник обленерго на горищі будинку оглядає ділянку ввідного електродроту, який перебуває під напругою та має пошкоджену ізоляцію. Водночас самого підключення шляхом приєднання 40-сантиметрового кабелю, за допомогою якого, як стверджував майстер на відео, відповідач здійснив самовільне підключення, на записі не зафіксовано.

Відповідно до акта про порушення, цей кабель було вилучено та опечатано. Однак обленерго не надало його суду для дослідження.

 «Саме лише пошкодження ізоляції дроту без об`єктивних даних підключення до цієї ділянки іншого кабелю, не може свідчити про безоблікове підключення споживача до споживання електричної енергії поза приладом обліку. Відповідач заперечив факт самовільного безоблікового підключення до споживання електричної енергії поза приладом обліку. Інших доказів в підтвердження підстав позову позивачем надано не було», – констатував апеляційний суд та відхилив апеляційну скаргу обленерго.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 677/1053/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ: як подати скаргу, що відбувається під час розгляду і коли чекати рішення

Громадяни які використали всі можливості національного захисту можуть звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що не так із проєктом нового Трудового кодексу: експерти ВРУ знайшли серйозні ризики

ГНЕУ оприлюднило висновок до проєкту нового Трудового кодексу: що насторожило експертів.

Судді зможуть мати більше одного помічника: рішення Ради суддів

Рада суддів України внесла зміни до Положення про помічника судді, дозволивши гнучкіше підходити до формування штату помічників у судах із високим навантаженням.

Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Евакуація дітей без згоди батьків: чому ухвалений законопроєкт може створити прогалини у законодавстві

Верховна Рада ухвалила закон про евакуацію дітей з районів бойових дій, проте з ухваленням нової редакції Цивільного кодексу України невдовзі можуть з’явитися прогалини у законодавстві щодо їхнього захисту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]