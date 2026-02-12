Обленерго звинуватило споживача у самовільному підключенні до мережі і нарахувало 115 тисяч грн збитків  — що вирішив суд

На Хмельниччині суд відмовив у позові обленерго про стягнення 115 тисяч гривень зі споживача.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд підтвердив законність рішення суду першої інстанції, який через недоведеність факту самовільного підключення до електромережі відмовив АТ «Хмельницькобленерго» у задоволенні позову про стягнення зі споживача понад 100 тис. грн збитків. Про це повідомив Хмельницький апеляційний суд.

У позові йшлося, що під час рейдової перевірки в Хмельницькому районі представники товариства виявили самовільне безоблікове підключення електропроводки до мережі. За їхніми твердженнями, споживач пошкодив ізоляцію ввідного кабелю на горищі будинку та приховано підключив електропроводку поза приладом обліку електроенергії.

Працівники обленерго склали акт про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, який споживач відмовився підписати. Комісія товариства визнала акт правомірним і нарахувала до сплати 115 619 грн збитків. Цю суму позивач просив суд стягнути зі споживача.

Красилівський районний суд Хмельницької області у задоволенні позову відмовив.

АТ «Хмельницькобленерго» подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати це рішення та задовольнити його позовні вимоги.

Проте апеляційний суд погодився з висновками місцевого суду: позивач не надав достатніх і належних доказів того, що споживач здійснив приховане підключення електропроводки поза приладом обліку.

Колегія суддів звернула увагу на відеозапис рейдової перевірки. На ньому працівник обленерго на горищі будинку оглядає ділянку ввідного електродроту, який перебуває під напругою та має пошкоджену ізоляцію. Водночас самого підключення шляхом приєднання 40-сантиметрового кабелю, за допомогою якого, як стверджував майстер на відео, відповідач здійснив самовільне підключення, на записі не зафіксовано.

Відповідно до акта про порушення, цей кабель було вилучено та опечатано. Однак обленерго не надало його суду для дослідження.

«Саме лише пошкодження ізоляції дроту без об`єктивних даних підключення до цієї ділянки іншого кабелю, не може свідчити про безоблікове підключення споживача до споживання електричної енергії поза приладом обліку. Відповідач заперечив факт самовільного безоблікового підключення до споживання електричної енергії поза приладом обліку. Інших доказів в підтвердження підстав позову позивачем надано не було», – констатував апеляційний суд та відхилив апеляційну скаргу обленерго.

З повним текстом постанови апеляційного суду у справі № 677/1053/24 можна буде ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.