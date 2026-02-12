Облэнерго обвинило потребителя в самовольном подключении к сети и начислило 115 тысяч грн убытков — что решил суд

В Хмельницкой области суд отказал в иске облэнерго о взыскании 115 тысяч гривен с потребителя.

Хмельницкий апелляционный суд подтвердил законность решения суда первой инстанции, который из-за недоказанности факта самовольного подключения к электросети отказал АО «Хмельницкоблэнерго» в удовлетворении иска о взыскании с потребителя более 100 тыс. грн убытков. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

В иске указывалось, что во время рейдовой проверки в Хмельницком районе представители общества выявили самовольное безучетное подключение электропроводки к сети. По их утверждениям, потребитель повредил изоляцию вводного кабеля на чердаке дома и скрыто подключил электропроводку вне прибора учета электроэнергии.

Работники облэнерго составили акт о нарушении Правил розничного рынка электрической энергии, который потребитель отказался подписать. Комиссия общества признала акт правомерным и начислила к уплате 115 619 грн убытков. Эту сумму истец просил суд взыскать с потребителя.

Красиловский районный суд Хмельницкой области в удовлетворении иска отказал.

АО «Хмельницкоблэнерго» подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить это решение и удовлетворить его исковые требования.

Однако апелляционный суд согласился с выводами местного суда: истец не предоставил достаточных и надлежащих доказательств того, что потребитель осуществил скрытое подключение электропроводки вне прибора учета.

Коллегия судей обратила внимание на видеозапись рейдовой проверки. На ней работник облэнерго на чердаке дома осматривает участок вводного электропровода, который находится под напряжением и имеет поврежденную изоляцию. В то же время самого подключения путем присоединения 40-сантиметрового кабеля, с помощью которого, как утверждал мастер на видео, ответчик осуществил самовольное подключение, на записи не зафиксировано.

Согласно акту о нарушении, этот кабель был изъят и опечатан. Однако облэнерго не предоставило его суду для исследования.

«Само по себе повреждение изоляции провода без объективных данных подключения к этому участку другого кабеля не может свидетельствовать о безучетном подключении потребителя к потреблению электрической энергии вне прибора учета. Ответчик отрицал факт самовольного безучетного подключения к потреблению электрической энергии вне прибора учета. Иных доказательств в подтверждение оснований иска истцом предоставлено не было», — констатировал апелляционный суд и отклонил апелляционную жалобу облэнерго.

