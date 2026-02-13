  1. Судова практика
Акційний матрац став причиною суду: покупчині повернуть кошти через конфлікт з доставкою

13:54, 13 лютого 2026
Суд стягнув з підприємця понад 20 тисяч гривень, включно з моральною шкодою.
Акційний матрац став причиною суду: покупчині повернуть кошти через конфлікт з доставкою
Жителька Дніпра, яка придбала матрац і не отримала його через конфлікт щодо умов доставки, домоглася повернення коштів через суд. Центральний районний суд м. Дніпра постановив стягнути з підприємця понад 20 тисяч гривень — це вартість товару та компенсація моральної шкоди.

Суд встановив: після розірвання договору продавець не повернув споживачці сплачені 10 238 грн, а умови доставки належним чином погоджені та зафіксовані не були. У результаті суд частково задовольнив позов.

Обставини справи №203/6963/25

У серпні 2025 року позивачка купила матрац за акційною ціною — 10 238 грн. Гроші були сплачені готівкою, що підтверджується товарним чеком.

Сам матрац у день покупки їй не передали. У чеку не було зазначено, що це попередня оплата або що товар буде виданий пізніше.

Під час покупки сторони усно обговорили доставку. Однак письмового договору про доставку не укладали. У чеку окремо зазначено, що доставка, занесення та інші додаткові послуги до замовлення не входять.

Згодом між сторонами виникла суперечка щодо вартості доставки. Позивачка вважала, що доставка має бути безкоштовною (відповідно до інформації в салоні), тоді як продавець повідомив про додаткову оплату.

4 вересня 2025 року покупчиня заявила про розірвання договору та вимогу повернути кошти. Гроші їй не повернули.

Позиції сторін

Позивачка просила: повернути 10 238 грн; стягнути пеню 3% за кожен день прострочення; компенсувати 20 000 грн моральної шкоди.

Підприємиця погодилася повернути вартість товару, але заперечувала проти нарахування пені та моральної шкоди. Стверджувала, що доставка була здійснена, але покупчиня відмовилась прийняти товар.

Що встановив суд

Суд дійшов висновку: товар покупчині фактично не передали; письмових домовленостей про доставку сторони не укладали; умови доставки належним чином не зафіксовані; кошти станом на день ухвалення рішення не повернуті.

Суд застосував норми Цивільного кодексу України та Закону «Про захист прав споживачів» і визнав право позивачки на повернення коштів після розірвання договору.

Рішення суду

З відповідачки стягнуто: 10 238 грн — сплачена вартість матраца; 10 000 грн — моральна шкода; 1 211,20 грн — судовий збір у дохід держави.

У стягненні пені 3% за кожен день прострочення суд відмовив. Суд роз’яснив, що така санкція застосовується до порушення строків виконання робіт або надання послуг, а не до договорів купівлі-продажу товару.

