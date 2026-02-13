Акционный матрас стал причиной суда: покупательнице вернут деньги из-за конфликта с доставкой
Жительница Днепра, которая приобрела матрас и не получила его из-за конфликта по поводу условий доставки, добилась возврата средств через суд. Центральный районный суд г. Днепра постановил взыскать с предпринимателя более 20 тысяч гривен — это стоимость товара и компенсация морального вреда.
Суд установил: после расторжения договора продавец не вернул потребительнице уплаченные 10 238 грн, а условия доставки надлежащим образом согласованы и зафиксированы не были. В результате суд частично удовлетворил иск.
Обстоятельства дела №203/6963/25
В августе 2025 года истец купила матрас по акционной цене — 10 238 грн. Деньги были уплачены наличными, что подтверждается товарным чеком.
Сам матрас в день покупки ей не передали. В чеке не было указано, что это предварительная оплата или что товар будет выдан позже.
Во время покупки стороны устно обсудили доставку. Однако письменный договор о доставке не заключался. В чеке отдельно указано, что доставка, занос и другие дополнительные услуги в заказ не входят.
Позже между сторонами возник спор о стоимости доставки. Истец считала, что доставка должна быть бесплатной (согласно информации в салоне), тогда как продавец сообщил о дополнительной оплате.
4 сентября 2025 года покупательница заявила о расторжении договора и потребовала вернуть деньги. Средства ей возвращены не были.
Позиции сторон
Истец просила: вернуть 10 238 грн; взыскать пеню 3% за каждый день просрочки; компенсировать 20 000 грн морального вреда.
Предприниматель согласилась вернуть стоимость товара, но возражала против начисления пени и морального вреда. Утверждала, что доставка была осуществлена, однако покупательница отказалась принять товар.
Что установил суд
Суд пришел к выводу: товар покупательнице фактически не передали; письменных договоренностей о доставке стороны не заключали; условия доставки надлежащим образом не зафиксированы; средства на день вынесения решения не возвращены.
Суд применил нормы Гражданского кодекса Украины и Закона «О защите прав потребителей» и признал право истца на возврат средств после расторжения договора.
Решение суда
С ответчицы взыскано: 10 238 грн — уплаченная стоимость матраса; 10 000 грн — моральный вред; 1 211,20 грн — судебный сбор в доход государства.
Во взыскании пени 3% за каждый день просрочки суд отказал. Суд разъяснил, что такая санкция применяется к нарушению сроков выполнения работ или оказания услуг, а не к договорам купли-продажи товара.
