  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Акционный матрас стал причиной суда: покупательнице вернут деньги из-за конфликта с доставкой

13:54, 13 февраля 2026
Суд взыскал с предпринимателя более 20 тысяч гривен, включая компенсацию морального вреда.
Жительница Днепра, которая приобрела матрас и не получила его из-за конфликта по поводу условий доставки, добилась возврата средств через суд. Центральный районный суд г. Днепра постановил взыскать с предпринимателя более 20 тысяч гривен — это стоимость товара и компенсация морального вреда.

Суд установил: после расторжения договора продавец не вернул потребительнице уплаченные 10 238 грн, а условия доставки надлежащим образом согласованы и зафиксированы не были. В результате суд частично удовлетворил иск.

Обстоятельства дела №203/6963/25

В августе 2025 года истец купила матрас по акционной цене — 10 238 грн. Деньги были уплачены наличными, что подтверждается товарным чеком.

Сам матрас в день покупки ей не передали. В чеке не было указано, что это предварительная оплата или что товар будет выдан позже.

Во время покупки стороны устно обсудили доставку. Однако письменный договор о доставке не заключался. В чеке отдельно указано, что доставка, занос и другие дополнительные услуги в заказ не входят.

Позже между сторонами возник спор о стоимости доставки. Истец считала, что доставка должна быть бесплатной (согласно информации в салоне), тогда как продавец сообщил о дополнительной оплате.

4 сентября 2025 года покупательница заявила о расторжении договора и потребовала вернуть деньги. Средства ей возвращены не были.

Позиции сторон

Истец просила: вернуть 10 238 грн; взыскать пеню 3% за каждый день просрочки; компенсировать 20 000 грн морального вреда.

Предприниматель согласилась вернуть стоимость товара, но возражала против начисления пени и морального вреда. Утверждала, что доставка была осуществлена, однако покупательница отказалась принять товар.

Что установил суд

Суд пришел к выводу: товар покупательнице фактически не передали; письменных договоренностей о доставке стороны не заключали; условия доставки надлежащим образом не зафиксированы; средства на день вынесения решения не возвращены.

Суд применил нормы Гражданского кодекса Украины и Закона «О защите прав потребителей» и признал право истца на возврат средств после расторжения договора.

Решение суда

С ответчицы взыскано: 10 238 грн — уплаченная стоимость матраса; 10 000 грн — моральный вред; 1 211,20 грн — судебный сбор в доход государства.

Во взыскании пени 3% за каждый день просрочки суд отказал. Суд разъяснил, что такая санкция применяется к нарушению сроков выполнения работ или оказания услуг, а не к договорам купли-продажи товара.

