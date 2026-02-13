На Закарпатті суд виніс вирок начальнику відділення «Укрпошти», який відмовився від повістки, бо є Свідком Єгови

Рахівський районний суд призначив чоловіку три роки позбавлення волі.

Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним начальника пересувного відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» у ухиленні від призову під час мобілізації та призначив йому три роки позбавлення волі.

Обвинувачений відмовився отримати повістку на відправку до військової частини, посилаючись на релігійні переконання як Свідок Єгови.

Суд дійшов висновку, що в умовах воєнного стану та загальної мобілізації чинне законодавство не передбачає механізму заміни військової служби за призовом під час мобілізації на альтернативну (невійськову), а відмова від отримання повістки утворює об’єктивну сторону злочину, передбаченого ст. 336 КК України.

Обставини справи №305/3928/25

Обвинувачений перебував на військовому обліку з 2014 року. 27 січня 2025 року він пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до військової служби.

У липні 2025 року його було зараховано до команди на відправку під час мобілізації. 10 липня 2025 року у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки він відмовився від отримання повістки, якою передбачалася явка 11 липня для відправки до військової частини. Факт відмови зафіксовано актом.

У судовому засіданні обвинувачений підтвердив факт відмови, однак вини не визнав. Він пояснив, що як охрещений служитель релігійної організації Свідків Єгови не може проходити військову службу з огляду на свої переконання, зокрема через неприйнятність військової присяги, носіння форми, виконання наказів та використання зброї. Також він повідомив про звернення із заявою щодо заміни військового обов’язку альтернативною службою.

Прокурор наполягав, що відмова від отримання повістки в умовах мобілізації є способом ухилення від призову. Захист просив постановити виправдувальний вирок, посилаючись на свободу віросповідання та практику ЄСПЛ.

Правова оцінка

Суд визнав доведеним, що обвинувачений, будучи військовозобов’язаним та придатним до служби, не маючи передбачених законом підстав для відстрочки чи звільнення, умисно ухилився від призову під час мобілізації.

У вироку детально проаналізовано співвідношення: ст. 35 Конституції України (свобода світогляду і віросповідання), ст. 65 Конституції України (обов’язок захисту Вітчизни).

Суд наголосив, що релігійні переконання не звільняють від виконання конституційних обов’язків. Альтернативна (невійськова) служба відповідно до законодавства запроваджується замість строкової військової служби у мирний час. Натомість Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» розмежовує строкову службу та військову службу за призовом під час мобілізації як самостійні види служби.

Чинне законодавство не передбачає процедури направлення на альтернативну службу під час призову за мобілізацією на особливий період.

Суд також визнав нерелевантними посилання сторони захисту на рішення ЄСПЛ («Баятян проти Вірменії» та інші), оскільки зазначені справи стосувалися відмови від строкової служби у мирний час і не охоплювали ситуацій мобілізації в умовах воєнного стану.

Окремо суд зазначив, що подальше працевлаштування обвинуваченого в АТ «Укрпошта» та отримання бронювання відбулося після реєстрації кримінального провадження та після факту відмови від отримання повістки, тому не впливає на оцінку його дій станом на липень 2025 року.

Кваліфікація та покарання

Дії особи кваліфіковано за ст. 336 КК України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Суд визнав, що об’єктивна сторона злочину виражається у бездіяльності — ухиленні будь-яким способом від призову. Відмова від отримання повістки розцінена як спосіб такого ухилення.

Призначаючи покарання, суд врахував, що злочин є нетяжким, обвинувачений раніше не судимий. Водночас суд дійшов висновку, що звільнення від відбування покарання з випробуванням за ст. 75 КК України не відповідатиме цілям загальної та спеціальної превенції в умовах воєнного стану.

З урахуванням позицій Верховного Суду у справах № 641/1067/23 та № 573/406/25 суд призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі без застосування іспитового строку.

Вирок може бути оскаржений до Закарпатського апеляційного суду протягом 30 днів.

