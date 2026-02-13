На Закарпатье суд вынес приговор начальнику отделения «Укрпошты», который отказался от повестки, поскольку является Свидетелем Иеговы

Раховский районный суд назначил мужчине три года лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным начальника передвижного отделения почтовой связи АО «Укрпошта» в уклонении от призыва во время мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Обвиняемый отказался получить повестку на отправку в воинскую часть, ссылаясь на религиозные убеждения как Свидетель Иеговы.

Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения и всеобщей мобилизации действующее законодательство не предусматривает механизма замены военной службы по призыву во время мобилизации на альтернативную (невойсковую), а отказ от получения повестки образует объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Обстоятельства дела №305/3928/25

Обвиняемый состоял на воинском учете с 2014 года. 27 января 2025 года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

В июле 2025 года он был зачислен в команду на отправку во время мобилизации. 10 июля 2025 года в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки он отказался от получения повестки, которой предусматривалась явка 11 июля для отправки в воинскую часть. Факт отказа зафиксирован актом.

В судебном заседании обвиняемый подтвердил факт отказа, однако вину не признал. Он пояснил, что как крещеный служитель религиозной организации Свидетелей Иеговы не может проходить военную службу ввиду своих убеждений, в частности из-за неприемлемости военной присяги, ношения формы, исполнения приказов и использования оружия. Также он сообщил о подаче заявления о замене военной обязанности альтернативной службой.

Прокурор настаивал, что отказ от получения повестки в условиях мобилизации является способом уклонения от призыва. Защита просила вынести оправдательный приговор, ссылаясь на свободу вероисповедания и практику ЕСПЧ.

Правовая оценка

Суд признал доказанным, что обвиняемый, будучи военнообязанным и годным к службе, не имея предусмотренных законом оснований для отсрочки или освобождения, умышленно уклонился от призыва во время мобилизации.

В приговоре детально проанализировано соотношение ст. 35 Конституции Украины (свобода мировоззрения и вероисповедания) и ст. 65 Конституции Украины (обязанность защиты Отечества).

Суд подчеркнул, что религиозные убеждения не освобождают от исполнения конституционных обязанностей. Альтернативная (невойсковая) служба в соответствии с законодательством вводится вместо срочной военной службы в мирное время. В то же время Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» разграничивает срочную службу и военную службу по призыву во время мобилизации как самостоятельные виды службы.

Действующее законодательство не предусматривает процедуры направления на альтернативную службу во время призыва по мобилизации в особый период.

Суд также признал нерелевантными ссылки стороны защиты на решения ЕСПЧ («Баятян против Армении» и другие), поскольку указанные дела касались отказа от срочной службы в мирное время и не охватывали ситуации мобилизации в условиях военного положения.

Отдельно суд отметил, что последующее трудоустройство обвиняемого в АО «Укрпошта» и получение бронирования произошло после регистрации уголовного производства и после факта отказа от получения повестки, поэтому не влияет на оценку его действий по состоянию на июль 2025 года.

Квалификация и наказание

Действия лица квалифицированы по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период.

Суд признал, что объективная сторона преступления выражается в бездействии — уклонении любым способом от призыва. Отказ от получения повестки расценен как способ такого уклонения.

Назначая наказание, суд учел, что преступление является нетяжким, обвиняемый ранее не судим. В то же время суд пришел к выводу, что освобождение от отбывания наказания с испытанием по ст. 75 УК Украины не будет соответствовать целям общей и специальной превенции в условиях военного положения.

С учетом позиций Верховного Суда по делам № 641/1067/23 и № 573/406/25 суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы без применения испытательного срока.

Приговор может быть обжалован в Закарпатский апелляционный суд в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.