  1. Судебная практика
  2. / В Украине

На Закарпатье суд вынес приговор начальнику отделения «Укрпошты», который отказался от повестки, поскольку является Свидетелем Иеговы

16:00, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Раховский районный суд назначил мужчине три года лишения свободы.
На Закарпатье суд вынес приговор начальнику отделения «Укрпошты», который отказался от повестки, поскольку является Свидетелем Иеговы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Раховский районный суд Закарпатской области признал виновным начальника передвижного отделения почтовой связи АО «Укрпошта» в уклонении от призыва во время мобилизации и назначил ему три года лишения свободы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обвиняемый отказался получить повестку на отправку в воинскую часть, ссылаясь на религиозные убеждения как Свидетель Иеговы.

Суд пришел к выводу, что в условиях военного положения и всеобщей мобилизации действующее законодательство не предусматривает механизма замены военной службы по призыву во время мобилизации на альтернативную (невойсковую), а отказ от получения повестки образует объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины.

Обстоятельства дела №305/3928/25

Обвиняемый состоял на воинском учете с 2014 года. 27 января 2025 года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к военной службе.

В июле 2025 года он был зачислен в команду на отправку во время мобилизации. 10 июля 2025 года в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки он отказался от получения повестки, которой предусматривалась явка 11 июля для отправки в воинскую часть. Факт отказа зафиксирован актом.

В судебном заседании обвиняемый подтвердил факт отказа, однако вину не признал. Он пояснил, что как крещеный служитель религиозной организации Свидетелей Иеговы не может проходить военную службу ввиду своих убеждений, в частности из-за неприемлемости военной присяги, ношения формы, исполнения приказов и использования оружия. Также он сообщил о подаче заявления о замене военной обязанности альтернативной службой.

Прокурор настаивал, что отказ от получения повестки в условиях мобилизации является способом уклонения от призыва. Защита просила вынести оправдательный приговор, ссылаясь на свободу вероисповедания и практику ЕСПЧ.

Правовая оценка

Суд признал доказанным, что обвиняемый, будучи военнообязанным и годным к службе, не имея предусмотренных законом оснований для отсрочки или освобождения, умышленно уклонился от призыва во время мобилизации.

В приговоре детально проанализировано соотношение ст. 35 Конституции Украины (свобода мировоззрения и вероисповедания) и ст. 65 Конституции Украины (обязанность защиты Отечества).

Суд подчеркнул, что религиозные убеждения не освобождают от исполнения конституционных обязанностей. Альтернативная (невойсковая) служба в соответствии с законодательством вводится вместо срочной военной службы в мирное время. В то же время Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» разграничивает срочную службу и военную службу по призыву во время мобилизации как самостоятельные виды службы.

Действующее законодательство не предусматривает процедуры направления на альтернативную службу во время призыва по мобилизации в особый период.

Суд также признал нерелевантными ссылки стороны защиты на решения ЕСПЧ («Баятян против Армении» и другие), поскольку указанные дела касались отказа от срочной службы в мирное время и не охватывали ситуации мобилизации в условиях военного положения.

Отдельно суд отметил, что последующее трудоустройство обвиняемого в АО «Укрпошта» и получение бронирования произошло после регистрации уголовного производства и после факта отказа от получения повестки, поэтому не влияет на оценку его действий по состоянию на июль 2025 года.

Квалификация и наказание

Действия лица квалифицированы по ст. 336 УК Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период.

Суд признал, что объективная сторона преступления выражается в бездействии — уклонении любым способом от призыва. Отказ от получения повестки расценен как способ такого уклонения.

Назначая наказание, суд учел, что преступление является нетяжким, обвиняемый ранее не судим. В то же время суд пришел к выводу, что освобождение от отбывания наказания с испытанием по ст. 75 УК Украины не будет соответствовать целям общей и специальной превенции в условиях военного положения.

С учетом позиций Верховного Суда по делам № 641/1067/23 и № 573/406/25 суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы без применения испытательного срока.

Приговор может быть обжалован в Закарпатский апелляционный суд в течение 30 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

повестка судебная практика приговор Закарпатье мобилизация военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]