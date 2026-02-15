Жінка купила абонемент у спортзал через «оплату частинами» і захотіла повернути свої гроші — що вирішив суд

Позивачка стверджувала, що фактично послугами не користувалася, а її прохання розірвати договір залишили без задоволення.

Жителька Дніпра оформила річний абонемент до фітнес-клубу Sport Life через сервіс «Оплата частинами», але згодом вирішила відмовитися від нього та вимагала повернути вже сплачені кошти. Жінка стверджувала, що фактично послугами не користувалася, а її прохання розірвати договір залишили без задоволення. Справу розглянув Самарський районний суд міста Дніпра.

Суд проаналізував умови кредитування, надані докази та аргументи сторін і дійшов висновку: підстав для розірвання договорів та повернення грошей немає. У задоволенні позову відмовлено повністю.

Обставини справи №206/4971/25

Як встановив суд, 5 травня 2025 року позивачка оформила через АТ КБ «ПриватБанк» кредитний продукт «Оплата частинами» на суму 17 493 грн для придбання річного абонемента до спортивного клубу. Станом на початок вересня з її рахунку було списано чотири щомісячні платежі по 1 457,75 грн — загалом 5 831 грн.

Жінка звернулася до суду із вимогами розірвати кредитний договір, зобов’язати ТОВ «Фітнес Консалтинг» повернути сплачені 5 831 грн з урахуванням подальших автоматичних списань, визнати відмову клубу у розірванні договору порушенням прав споживача та стягнути 10 000 грн моральної шкоди.

Позивачка зазначала, що послуг фактично не отримувала, окремого письмового договору з клубом не підписувала, а умови повернення коштів їй не роз’яснювалися. Вона посилалася на особисті обставини — тривалі відрядження та необхідність самостійного виховання неповнолітньої дитини — як на причини неможливості користування абонементом. Після звернення до адміністрації клубу з проханням розірвати договір їй було відмовлено. Надіслана письмова претензія залишилася без відповіді.

Позиція відповідачів

АТ КБ «ПриватБанк» заперечував проти позову, вказуючи, що позивачка не довела порушення банком умов договору та не підтвердила належним чином реалізацію права на розірвання кредитного зобов’язання у встановлений законом спосіб.

ТОВ «Фітнес Консалтинг» у судове засідання не з’явилося, хоча було повідомлене належним чином.

Правова оцінка суду

Суд розглядав справу в порядку спрощеного позовного провадження. У рішенні наведено норми Цивільного кодексу України щодо укладення та розірвання договорів, виконання зобов’язань і відповідальності сторін, а також положення Цивільного процесуального кодексу щодо принципу змагальності та обов’язку доказування.

Суд встановив, що на підтвердження своїх вимог позивачка надала заяву на оформлення кредиту «Оплата частинами», паспорт споживчого кредиту, платіжні документи про списання коштів та копію претензії до клубу. Водночас у матеріалах справи відсутній сам договір про надання послуг між нею та фітнес-клубом. За відсутності документального підтвердження умов такого договору суд дійшов висновку, що розірвати його неможливо.

Крім того, позивачка не надала доказів істотного порушення договору з боку банку чи іншого відповідача, а також доказів дотримання визначеної законом процедури розірвання споживчого кредиту. Суд наголосив, що кожна сторона повинна довести обставини, на які посилається, а доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Рішення

З огляду на недоведеність позовних вимог Самарський районний суд міста Дніпра відмовив у задоволенні позову в повному обсязі.

