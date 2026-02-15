Женщина купила абонемент в спортзал через «оплату частями» и захотела вернуть свои деньги — что решил суд

Истец утверждала, что фактически услугами не пользовалась, а ее просьба расторгнуть договор осталась без удовлетворения.

Жительница Днепра оформила годовой абонемент в фитнес-клуб Sport Life через сервис «Оплата частями», однако впоследствии решила отказаться от него и потребовала вернуть уже уплаченные средства. Женщина утверждала, что фактически услугами не пользовалась, а ее просьба расторгнуть договор осталась без удовлетворения. Дело рассмотрел Самарский районный суд города Днепра.

Суд проанализировал условия кредитования, представленные доказательства и доводы сторон и пришел к выводу: оснований для расторжения договоров и возврата денежных средств нет. В удовлетворении иска отказано полностью.

Обстоятельства дела №206/4971/25

Как установил суд, 5 мая 2025 года истица оформила через АТ КБ «ПриватБанк» кредитный продукт «Оплата частями» на сумму 17 493 грн для приобретения годового абонемента в спортивный клуб. По состоянию на начало сентября с ее счета были списаны четыре ежемесячных платежа по 1 457,75 грн — всего 5 831 грн.

Женщина обратилась в суд с требованиями расторгнуть кредитный договор, обязать ООО «Фитнес Консалтинг» вернуть уплаченные 5 831 грн с учетом последующих автоматических списаний, признать отказ клуба в расторжении договора нарушением прав потребителя и взыскать 10 000 грн морального вреда.

Истица указывала, что фактически услуги не получала, отдельный письменный договор с клубом не подписывала, а условия возврата средств ей не разъяснялись. Она ссылалась на личные обстоятельства — длительные командировки и необходимость самостоятельного воспитания несовершеннолетнего ребенка — как на причины невозможности пользоваться абонементом. После обращения к администрации клуба с просьбой расторгнуть договор ей было отказано. Направленная письменная претензия осталась без ответа.

Позиция ответчиков

АТ КБ «ПриватБанк» возражал против иска, указывая, что истица не доказала нарушение банком условий договора и не подтвердила надлежащим образом реализацию права на расторжение кредитного обязательства в установленном законом порядке.

ООО «Фитнес Консалтинг» в судебное заседание не явилось, хотя было уведомлено надлежащим образом.

Правовая оценка суда

Суд рассматривал дело в порядке упрощенного искового производства. В решении приведены нормы Гражданского кодекса Украины относительно заключения и расторжения договоров, исполнения обязательств и ответственности сторон, а также положения Гражданского процессуального кодекса о принципе состязательности и обязанности доказывания.

Суд установил, что в подтверждение своих требований истица предоставила заявление на оформление кредита «Оплата частями», паспорт потребительского кредита, платежные документы о списании средств и копию претензии в адрес клуба. Вместе с тем в материалах дела отсутствует сам договор о предоставлении услуг между ней и фитнес-клубом. При отсутствии документального подтверждения условий такого договора суд пришел к выводу, что расторгнуть его невозможно.

Кроме того, истица не представила доказательств существенного нарушения договора со стороны банка или другого ответчика, а также доказательств соблюдения установленной законом процедуры расторжения потребительского кредита. Суд подчеркнул, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается, а доказывание не может основываться на предположениях.

Решение

С учетом недоказанности заявленных требований Самарский районный суд города Днепра отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

