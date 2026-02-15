Електронні кабінети адвоката і фізичної особи в підсистемі «Електроний суд» не розмежовуються — Верховний Суд

Кабінет реєструється за РНОКПП фізичної особи та не створює окремих самостійних «кабінетів» залежно від процесуального статусу цієї особи.

Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду у справі №620/13177/23 підтвердив, що електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» реєструється за РНОКПП фізичної особи та не створює окремих самостійних «кабінетів» залежно від процесуального статусу цієї особи.

КАС ВС дійшов висновку: якщо особа має зареєстрований електронний кабінет, судові рішення у справах, де вона є учасником, вважаються врученими з моменту їх доставлення до цього кабінету, незалежно від того, чи бере вона участь у процесі як адвокат або як приватна особа.

Обставини справи

Позивач — військовослужбовець — оскаржував бездіяльність військової частини щодо невключення його до наказу про виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн за період з 2 по 12 січня 2023 року. Суд першої інстанції 2 листопада 2023 року відмовив у задоволенні позову.

Копію повного тексту рішення 3 листопада 2023 року о 03:09 було доставлено до електронного кабінету позивача в підсистемі «Електронний суд», що підтверджено довідкою суду.

Апеляційну скаргу подано 2 квітня 2024 року. Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні строку та у відкритті апеляційного провадження, зазначивши, що 30-денний строк апеляційного оскарження сплив 4 грудня 2023 року.

У касаційній скарзі заявник стверджував, що рішення було направлено до електронного кабінету, зареєстрованого ним як адвокатом адвокатського бюро, тоді як у цій справі він виступав як фізична особа-військовослужбовець. На його думку, це не є належним врученням рішення саме як учаснику справи.

Оцінка Верховного Суду

КАС ВС виходив із приписів статей 18, 251 та 295 Кодексу адміністративного судочинства України, а також із Положення про функціонування ЄСІТС та Інструкції користувача підсистеми «Електронний суд».

Верховний Суд зазначив, що адвокати реєструють електронний кабінет як фізичні особи із використанням власного РНОКПП. Після авторизації вони можуть активувати в профілі атрибут «адвокат», який відкриває додатковий функціонал, зокрема можливість формування ордера. Водночас сама реєстрація здійснюється за ідентифікаційними даними фізичної особи.

Після створення електронного кабінету в розділі «Мої справи» відображаються всі справи, у яких ця особа є учасником. Технічна функціональність кабінету не передбачає існування окремих ізольованих кабінетів залежно від ролі особи у процесі.

Матеріали справи підтвердили, що позивач мав зареєстрований електронний кабінет за своїм РНОКПП. Тому доставлення рішення до цього кабінету є належним врученням у розумінні частини шостої статті 251 КАС України.

Щодо доводів про проходження військової служби під час воєнного стану Суд наголосив, що запровадження воєнного стану саме по собі не зупиняє перебіг процесуальних строків. Для їх поновлення необхідно довести існування конкретних обставин, які об’єктивно перешкоджали реалізації права на апеляційне оскарження. Таких доказів заявник не надав.

Рішення

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а ухвалу апеляційного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня прийняття та є остаточною.

