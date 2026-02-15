  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Электронные кабинеты адвоката и физического лица в подсистеме «Электронный суд» не разграничиваются — Верховный Суд

16:28, 15 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кабинет регистрируется по РНОКПП физического лица и не создает отдельных самостоятельных «кабинетов» в зависимости от процессуального статуса этого лица.
Электронные кабинеты адвоката и физического лица в подсистеме «Электронный суд» не разграничиваются — Верховный Суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда по делу №620/13177/23 подтвердил, что электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» регистрируется по РНОКПП физического лица и не создает отдельных самостоятельных «кабинетов» в зависимости от процессуального статуса этого лица.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

КАС ВС пришел к выводу: если лицо имеет зарегистрированный электронный кабинет, судебные решения по делам, в которых оно является участником, считаются врученными с момента их доставки в этот кабинет независимо от того, участвует ли оно в процессе как адвокат либо как частное лицо.

Обстоятельства дела

Истец — военнослужащий — обжаловал бездействие воинской части относительно невключения его в приказ о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн за период с 2 по 12 января 2023 года. Суд первой инстанции 2 ноября 2023 года отказал в удовлетворении иска.

Копия полного текста решения 3 ноября 2023 года в 03:09 была доставлена в электронный кабинет истца в подсистеме «Электронный суд», что подтверждено справкой суда.

Апелляционная жалоба подана 2 апреля 2024 года. Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении срока и в открытии апелляционного производства, указав, что 30-дневный срок апелляционного обжалования истек 4 декабря 2023 года.

В кассационной жалобе заявитель утверждал, что решение было направлено в электронный кабинет, зарегистрированный им как адвокатом адвокатского бюро, тогда как в этом деле он выступал как физическое лицо-военнослужащий. По его мнению, это не является надлежащим вручением решения именно как участнику дела.

Оценка Верховного Суда

КАС ВС исходил из предписаний статей 18, 251 и 295 Кодекса административного судопроизводства Украины, а также из Положения о функционировании ЕСИТС и Инструкции пользователя подсистемы «Электронный суд».

Верховный Суд указал, что адвокаты регистрируют электронный кабинет как физические лица с использованием собственного РНОКПП. После авторизации они могут активировать в профиле атрибут «адвокат», который открывает дополнительный функционал, в частности возможность формирования ордера. При этом сама регистрация осуществляется по идентификационным данным физического лица.

После создания электронного кабинета в разделе «Мои дела» отображаются все дела, в которых это лицо является участником. Техническая функциональность кабинета не предусматривает существования отдельных изолированных кабинетов в зависимости от роли лица в процессе.

Материалы дела подтвердили, что истец имел зарегистрированный электронный кабинет по своему РНОКПП. Поэтому доставка решения в этот кабинет является надлежащим вручением в понимании части шестой статьи 251 КАС Украины.

Относительно доводов о прохождении военной службы в период военного положения Суд подчеркнул, что введение военного положения само по себе не приостанавливает течение процессуальных сроков. Для их восстановления необходимо доказать наличие конкретных обстоятельств, которые объективно препятствовали реализации права на апелляционное обжалование. Таких доказательств заявитель не предоставил.

Решение

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а определение апелляционного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд адвокат судебная практика КАС ВС Электронный суд электронный кабинет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]