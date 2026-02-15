Электронные кабинеты адвоката и физического лица в подсистеме «Электронный суд» не разграничиваются — Верховный Суд

Кабинет регистрируется по РНОКПП физического лица и не создает отдельных самостоятельных «кабинетов» в зависимости от процессуального статуса этого лица.

Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда по делу №620/13177/23 подтвердил, что электронный кабинет в подсистеме «Электронный суд» регистрируется по РНОКПП физического лица и не создает отдельных самостоятельных «кабинетов» в зависимости от процессуального статуса этого лица.

КАС ВС пришел к выводу: если лицо имеет зарегистрированный электронный кабинет, судебные решения по делам, в которых оно является участником, считаются врученными с момента их доставки в этот кабинет независимо от того, участвует ли оно в процессе как адвокат либо как частное лицо.

Обстоятельства дела

Истец — военнослужащий — обжаловал бездействие воинской части относительно невключения его в приказ о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн за период с 2 по 12 января 2023 года. Суд первой инстанции 2 ноября 2023 года отказал в удовлетворении иска.

Копия полного текста решения 3 ноября 2023 года в 03:09 была доставлена в электронный кабинет истца в подсистеме «Электронный суд», что подтверждено справкой суда.

Апелляционная жалоба подана 2 апреля 2024 года. Шестой апелляционный административный суд отказал в восстановлении срока и в открытии апелляционного производства, указав, что 30-дневный срок апелляционного обжалования истек 4 декабря 2023 года.

В кассационной жалобе заявитель утверждал, что решение было направлено в электронный кабинет, зарегистрированный им как адвокатом адвокатского бюро, тогда как в этом деле он выступал как физическое лицо-военнослужащий. По его мнению, это не является надлежащим вручением решения именно как участнику дела.

Оценка Верховного Суда

КАС ВС исходил из предписаний статей 18, 251 и 295 Кодекса административного судопроизводства Украины, а также из Положения о функционировании ЕСИТС и Инструкции пользователя подсистемы «Электронный суд».

Верховный Суд указал, что адвокаты регистрируют электронный кабинет как физические лица с использованием собственного РНОКПП. После авторизации они могут активировать в профиле атрибут «адвокат», который открывает дополнительный функционал, в частности возможность формирования ордера. При этом сама регистрация осуществляется по идентификационным данным физического лица.

После создания электронного кабинета в разделе «Мои дела» отображаются все дела, в которых это лицо является участником. Техническая функциональность кабинета не предусматривает существования отдельных изолированных кабинетов в зависимости от роли лица в процессе.

Материалы дела подтвердили, что истец имел зарегистрированный электронный кабинет по своему РНОКПП. Поэтому доставка решения в этот кабинет является надлежащим вручением в понимании части шестой статьи 251 КАС Украины.

Относительно доводов о прохождении военной службы в период военного положения Суд подчеркнул, что введение военного положения само по себе не приостанавливает течение процессуальных сроков. Для их восстановления необходимо доказать наличие конкретных обстоятельств, которые объективно препятствовали реализации права на апелляционное обжалование. Таких доказательств заявитель не предоставил.

Решение

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а определение апелляционного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и является окончательным.

