Восьмий ААС підтвердив право вдови військового пенсіонера на виплату 195 тисяч гривень недоотриманої пенсії

Право дружини на отримання таких сум виникає без спадкового правонаступництва — як спеціальна соціальна гарантія, передбачена законом.

Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким зобов’язано Головне управління Пенсійного фонду у Волинській області виплатити вдові військового пенсіонера 195 232,51 грн пенсійних сум, нарахованих за життя чоловіка на виконання судових рішень, але не отриманих ним у зв’язку зі смертю.

Суд зазначив, що стаття 61 Закону № 2262-ХІІ визначає самостійний порядок виплати сум пенсії, які залишилися недоодержаними у зв’язку зі смертю пенсіонера, і не ставить реалізацію цього права у залежність від заміни сторони у виконавчому провадженні.

Обставини справи №140/238/25

Позивачка — вдова військового пенсіонера, який перебував на обліку в органі ПФУ та отримував пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (№ 2262-ХІІ).

За життя її чоловік двічі звертався до суду щодо порушень у сфері пенсійного забезпечення:

рішенням Волинського окружного адміністративного суду від 19 січня 2022 року у справі № 140/13036/21 визнано протиправною бездіяльність органу ПФУ щодо непроведення з 1 квітня 2019 року перерахунку пенсії на підставі оновленої довідки про грошове забезпечення та зобов’язано провести перерахунок і виплату;

рішенням від 17 жовтня 2023 року у справі № 140/13611/23 визнано протиправною відмову у нарахуванні та виплаті щомісячної доплати 2000 грн відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 713 та зобов’язано здійснити її виплату.

На виконання цих рішень орган ПФУ здійснив нарахування, однак фактичної виплати проведено не було. Загальна сума склала 195 232,51 грн.

Після смерті чоловіка позивачка звернулася до органу Пенсійного фонду із заявою про виплату недоодержаних сум у межах шестимісячного строку, встановленого статтею 61 Закону № 2262-ХІІ.

Листом відповідач повідомив, що для включення сум до реєстру судових рішень, виконання яких здійснюється за окремою бюджетною програмою, необхідно надати рішення суду про заміну сторони виконавчого провадження.

Не погодившись із такою позицією, вдова звернулася до адміністративного суду.

Рішення суду першої інстанції

Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії органу ПФУ щодо відмови у виплаті та зобов’язав виплатити позивачці 195 232,51 грн як суми пенсії, нарахованої її чоловікові, але не отриманої у зв’язку зі смертю.

Суд виходив із того, що відповідач як суб’єкт владних повноважень не довів правомірності своєї відмови та не підтвердив, що його дії відповідають вимогам законодавства.

Доводи апеляції та висновки суду

Орган Пенсійного фонду оскаржив рішення, посилаючись на порушення норм матеріального і процесуального права та неповне з’ясування обставин справи.

Апеляційний суд проаналізував положення частин першої та третьої статті 61 Закону № 2262-ХІІ, відповідно до яких:

суми пенсії, що підлягали виплаті пенсіонеру та залишилися недоодержаними у зв’язку зі смертю, не входять до складу спадщини;

вони виплачуються членам сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

дружина (чоловік), батьки та члени сім’ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, мають право на отримання таких сум навіть якщо не є отримувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

звернення має бути подане не пізніше шести місяців після смерті пенсіонера.

Суд врахував правову позицію Верховного Суду (зокрема, постанову від 30 січня 2020 року у справі № 200/10269/19-а), відповідно до якої правовідносини щодо виплати недоодержаних соціальних сум не є спадковими, а право членів сім’ї виникає безпосередньо із закону.

Апеляційний суд також відхилив довід про нібито зміну способу виконання судових рішень. У попередніх справах предметом розгляду було право пенсіонера на перерахунок пенсії та доплату. Натомість у цій справі йдеться про окреме право дружини на отримання вже нарахованих, але не виплачених сум.

Суд виходив із того, що закон не передбачає необхідності попереднього вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження для виплати члену сім’ї сум пенсії, які були нараховані, але не отримані пенсіонером за життя.

Відтак апеляційна інстанція погодилася з висновком суду першої інстанції про протиправність відмови органу ПФУ.

Восьмий апеляційний адміністративний суд постановив:

апеляційну скаргу органу Пенсійного фонду залишити без задоволення;

рішення Волинського окружного адміністративного суду від 21 березня 2025 року у справі № 140/238/25 — без змін.

Постанова набрала законної сили з дати її прийняття та не підлягає касаційному оскарженню, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

