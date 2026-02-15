Восьмой ААС подтвердил право вдовы военного пенсионера на выплату 195 тысяч гривен недополученной пенсии

Право жены на получение таких сумм возникает без наследственного правопреемства — как специальная социальная гарантия, предусмотренная законом.

Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым обязано Главное управление Пенсионного фонда в Волынской области выплатить вдове военного пенсионера 195 232,51 грн пенсионных сумм, начисленных при жизни мужа во исполнение судебных решений, но не полученных им в связи со смертью.

Суд указал, что статья 61 Закона № 2262-ХІІ определяет самостоятельный порядок выплаты сумм пенсии, которые остались недополученными в связи со смертью пенсионера, и не ставит реализацию этого права в зависимость от замены стороны в исполнительном производстве.

Обстоятельства дела №140/238/25

Истец — вдова военного пенсионера, который состоял на учете в органе ПФУ и получал пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (№ 2262-ХІІ).

При жизни ее муж дважды обращался в суд по поводу нарушений в сфере пенсионного обеспечения:

решением Волынского окружного административного суда от 19 января 2022 года по делу № 140/13036/21 признано противоправным бездействие органа ПФУ относительно непроведения с 1 апреля 2019 года перерасчета пенсии на основании обновленной справки о денежном обеспечении и обязано провести перерасчет и выплату;

решением от 17 октября 2023 года по делу № 140/13611/23 признан противоправным отказ в начислении и выплате ежемесячной доплаты 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 713 и обязано осуществить ее выплату.

Во исполнение этих решений орган ПФУ осуществил начисление, однако фактическая выплата произведена не была. Общая сумма составила 195 232,51 грн.

После смерти мужа истец обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате недополученных сумм в пределах шестимесячного срока, установленного статьей 61 Закона № 2262-ХІІ.

Письмом ответчик сообщил, что для включения сумм в реестр судебных решений, исполнение которых осуществляется по отдельной бюджетной программе, необходимо предоставить решение суда о замене стороны исполнительного производства.

Не согласившись с такой позицией, вдова обратилась в административный суд.

Решение суда первой инстанции

Волынский окружной административный суд признал противоправными действия органа ПФУ относительно отказа в выплате и обязал выплатить истцу 195 232,51 грн как суммы пенсии, начисленной ее мужу, но не полученной в связи со смертью.

Суд исходил из того, что ответчик как субъект властных полномочий не доказал правомерности своего отказа и не подтвердил, что его действия соответствуют требованиям законодательства.

Доводы апелляции и выводы суда

Орган Пенсионного фонда обжаловал решение, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств дела.

Апелляционный суд проанализировал положения частей первой и третьей статьи 61 Закона № 2262-ХІІ, согласно которым:

суммы пенсии, подлежавшие выплате пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи со смертью, не входят в состав наследства;

они выплачиваются членам семьи, имеющим право на пенсию в связи с потерей кормильца;

жена (муж), родители и члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти, имеют право на получение таких сумм даже если не являются получателями пенсии в связи с потерей кормильца;

обращение должно быть подано не позднее шести месяцев после смерти пенсионера.

Суд учел правовую позицию Верховного Суда (в частности, постановление от 30 января 2020 года по делу № 200/10269/19-а), согласно которой правоотношения по выплате недополученных социальных сумм не являются наследственными, а право членов семьи возникает непосредственно из закона.

Апелляционный суд также отклонил довод о якобы изменении способа исполнения судебных решений. В предыдущих делах предметом рассмотрения было право пенсионера на перерасчет пенсии и доплату. В данном же деле речь идет об отдельном праве жены на получение уже начисленных, но не выплаченных сумм.

Суд исходил из того, что закон не предусматривает необходимости предварительного решения вопроса о замене стороны исполнительного производства для выплаты члену семьи сумм пенсии, которые были начислены, но не получены пенсионером при жизни.

Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с выводом суда первой инстанции о противоправности отказа органа ПФУ.

Восьмой апелляционный административный суд постановил:

апелляционную жалобу органа Пенсионного фонда оставить без удовлетворения;

решение Волынского окружного административного суда от 21 марта 2025 года по делу № 140/238/25 — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

