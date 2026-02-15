  1. Судебная практика
Восьмой ААС подтвердил право вдовы военного пенсионера на выплату 195 тысяч гривен недополученной пенсии

19:00, 15 февраля 2026
Право жены на получение таких сумм возникает без наследственного правопреемства — как специальная социальная гарантия, предусмотренная законом.
Восьмой ААС подтвердил право вдовы военного пенсионера на выплату 195 тысяч гривен недополученной пенсии
Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым обязано Главное управление Пенсионного фонда в Волынской области выплатить вдове военного пенсионера 195 232,51 грн пенсионных сумм, начисленных при жизни мужа во исполнение судебных решений, но не полученных им в связи со смертью.

Суд указал, что статья 61 Закона № 2262-ХІІ определяет самостоятельный порядок выплаты сумм пенсии, которые остались недополученными в связи со смертью пенсионера, и не ставит реализацию этого права в зависимость от замены стороны в исполнительном производстве.

Право жены на получение таких сумм возникает без наследственного правопреемства — как специальная социальная гарантия, предусмотренная законом.

Обстоятельства дела №140/238/25

Истец — вдова военного пенсионера, который состоял на учете в органе ПФУ и получал пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (№ 2262-ХІІ).

При жизни ее муж дважды обращался в суд по поводу нарушений в сфере пенсионного обеспечения:

  • решением Волынского окружного административного суда от 19 января 2022 года по делу № 140/13036/21 признано противоправным бездействие органа ПФУ относительно непроведения с 1 апреля 2019 года перерасчета пенсии на основании обновленной справки о денежном обеспечении и обязано провести перерасчет и выплату;
  • решением от 17 октября 2023 года по делу № 140/13611/23 признан противоправным отказ в начислении и выплате ежемесячной доплаты 2000 грн в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 713 и обязано осуществить ее выплату.

Во исполнение этих решений орган ПФУ осуществил начисление, однако фактическая выплата произведена не была. Общая сумма составила 195 232,51 грн.

После смерти мужа истец обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о выплате недополученных сумм в пределах шестимесячного срока, установленного статьей 61 Закона № 2262-ХІІ.

Письмом ответчик сообщил, что для включения сумм в реестр судебных решений, исполнение которых осуществляется по отдельной бюджетной программе, необходимо предоставить решение суда о замене стороны исполнительного производства.

Не согласившись с такой позицией, вдова обратилась в административный суд.

Решение суда первой инстанции

Волынский окружной административный суд признал противоправными действия органа ПФУ относительно отказа в выплате и обязал выплатить истцу 195 232,51 грн как суммы пенсии, начисленной ее мужу, но не полученной в связи со смертью.

Суд исходил из того, что ответчик как субъект властных полномочий не доказал правомерности своего отказа и не подтвердил, что его действия соответствуют требованиям законодательства.

Доводы апелляции и выводы суда

Орган Пенсионного фонда обжаловал решение, ссылаясь на нарушение норм материального и процессуального права и неполное выяснение обстоятельств дела.

Апелляционный суд проанализировал положения частей первой и третьей статьи 61 Закона № 2262-ХІІ, согласно которым:

  • суммы пенсии, подлежавшие выплате пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи со смертью, не входят в состав наследства;
  • они выплачиваются членам семьи, имеющим право на пенсию в связи с потерей кормильца;
  • жена (муж), родители и члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на день его смерти, имеют право на получение таких сумм даже если не являются получателями пенсии в связи с потерей кормильца;
  • обращение должно быть подано не позднее шести месяцев после смерти пенсионера.

Суд учел правовую позицию Верховного Суда (в частности, постановление от 30 января 2020 года по делу № 200/10269/19-а), согласно которой правоотношения по выплате недополученных социальных сумм не являются наследственными, а право членов семьи возникает непосредственно из закона.

Апелляционный суд также отклонил довод о якобы изменении способа исполнения судебных решений. В предыдущих делах предметом рассмотрения было право пенсионера на перерасчет пенсии и доплату. В данном же деле речь идет об отдельном праве жены на получение уже начисленных, но не выплаченных сумм.

Суд исходил из того, что закон не предусматривает необходимости предварительного решения вопроса о замене стороны исполнительного производства для выплаты члену семьи сумм пенсии, которые были начислены, но не получены пенсионером при жизни.

Таким образом, апелляционная инстанция согласилась с выводом суда первой инстанции о противоправности отказа органа ПФУ.

Восьмой апелляционный административный суд постановил:

  • апелляционную жалобу органа Пенсионного фонда оставить без удовлетворения;
  • решение Волынского окружного административного суда от 21 марта 2025 года по делу № 140/238/25 — без изменений.

Постановление вступило в законную силу с даты его принятия и не подлежит кассационному обжалованию, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

