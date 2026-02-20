Верховний Суд визначив належного відповідача у справах про знесення самочинного будівництва

Належним відповідачем за вимогою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення об’єкта самочинного будівництва є особа, яка чинить такі перешкоди (останній набувач) – ВП ВС.

Оскільки вимога про знесення майна, яке власник земельної ділянки вважає самочинним будівництвом, є різновидом негаторного позову, обов’язок з приведення земельної ділянки у придатний для використання стан, зокрема, шляхом знесення будинків, будівель і споруд, покладено на особу, яка чинить такі перешкоди на момент звернення власника земельної ділянки з позовом до суду.

Тому відповідачем за вимогою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення об’єкта самочинного будівництва має бути не забудовник, а останній набувач цього об’єкта.

Такі висновки зробила Велика Палата Верховного Суду.

У цій справі спір виник у зв’язку зі зведенням об’єктів самочинного будівництва на земельній ділянці комунальної власності, в межах якого прокурор пред’явив, зокрема, позов з вимогою про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинно збудованих об’єктів.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили.

За результатами розгляду касаційної скарги Велика Палата ВС звернула увагу, що згідно із ч. 1 ст. 376 ЦК України якщо об’єкт нерухомого майна будується або збудований на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, це є самостійною та достатньою підставою для його оцінки судом як об’єкта самочинного будівництва.

ВП ВС вчергове нагадала, що реєстрація права власності на самочинне будівництво за особою, яка здійснила таке будівництво, не змінює правового режиму такого будівництва як самочинного з метою застосування, зокрема, норм ч. 4 цієї статті (щодо знесення об’єкта самочинного будівництва).

У зв’язку з наведеним у спорах про знесення об’єкта самочинного будівництва за обставин, коли право власності на самочинно побудоване нерухоме майно зареєстроване за певною особою без дотримання визначеного ст. 376 ЦК України порядку, належним способом захисту прав власника земельної ділянки, на якій здійснено самочинне будівництво, є вимога про знесення об’єкта самочинного будівництва відповідно до ч. 4 ст. 376 ЦК України.

До того ж, враховуючи негаторний характер позову власника земельної ділянки, відповідачем за вимогою про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом знесення об’єкта самочинного будівництва має бути особа, яка чинить перешкоди у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою, тобто останній набувач такого об’єкта.

Оскільки в цій справі позовну вимогу про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення об’єкта самочинного будівництва пред’явлено прокурором до забудовника, а не до останніх набувачів об’єкта самочинного будівництва, Велика Палата ВС зробила висновок про необхідність відмовити в задоволенні цієї вимоги позову з огляду на її пред’явлення до неналежного відповідача.

Постанова ВП ВС від 17 грудня 2025 року у справі № 908/2388/21.

