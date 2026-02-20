Верховный Суд определил надлежащего ответчика по делам о сносе самовольного строительства

Надлежащим ответчиком по требованию об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком путем сноса объекта самовольного строительства является лицо, которое создает такие препятствия (последний приобретатель) – БП ВС.

Поскольку требование о сносе имущества, которое собственник земельного участка считает самовольным строительством, является разновидностью негаторного иска, обязанность по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования, в частности путем сноса домов, зданий и сооружений, возлагается на лицо, которое создает такие препятствия на момент обращения собственника земельного участка с иском в суд.

Поэтому ответчиком по требованию об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком путем сноса объекта самовольного строительства должен быть не застройщик, а последний приобретатель этого объекта.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда.

В данном деле спор возник в связи с возведением объектов самовольного строительства на земельном участке коммунальной собственности, в рамках которого прокурор предъявил, в частности, иск с требованием об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольно построенных объектов.

Суды предыдущих инстанций иск удовлетворили.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы Большая Палата ВС обратила внимание, что согласно ч. 1 ст. 376 ГК Украины, если объект недвижимого имущества строится или построен на земельном участке, который не был отведен для этой цели, это является самостоятельным и достаточным основанием для его оценки судом как объекта самовольного строительства.

БП ВС в очередной раз напомнила, что регистрация права собственности на самовольное строительство за лицом, осуществившим такое строительство, не изменяет правового режима такого строительства как самовольного для целей применения, в частности, норм ч. 4 этой статьи (о сносе объекта самовольного строительства).

В связи с изложенным, в спорах о сносе объекта самовольного строительства при обстоятельствах, когда право собственности на самовольно построенное недвижимое имущество зарегистрировано за определенным лицом без соблюдения порядка, установленного ст. 376 ГК Украины, надлежащим способом защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство, является требование о сносе объекта самовольного строительства в соответствии с ч. 4 ст. 376 ГК Украины.

Кроме того, учитывая негаторный характер иска собственника земельного участка, ответчиком по требованию об устранении препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком путем сноса объекта самовольного строительства должно быть лицо, создающее препятствия в пользовании и распоряжении земельным участком, то есть последний приобретатель такого объекта.

Поскольку в данном деле исковое требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса объекта самовольного строительства было предъявлено прокурором к застройщику, а не к последним приобретателям объекта самовольного строительства, Большая Палата ВС пришла к выводу о необходимости отказать в удовлетворении этого требования иска ввиду его предъявления к ненадлежащему ответчику.

Постановление БП ВС от 17 декабря 2025 года по делу № 908/2388/21.

