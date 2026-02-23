Суд у Харкові зобов’язав «Укрпошту» виплатити 20 тисяч моральної шкоди військовому через невручений лист на ВЛК

Через це чоловік не з’явився на засідання ВЛК, і комісія розглянула питання без нього, відмовивши у перегляді висновку про придатність до служби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Холодногірський районний суд Харкова зобов’язав АТ «Укрпошта» виплатити військовослужбовцю 20 000 грн моральної шкоди та 10 000 грн витрат на адвоката. Причина — рекомендований лист із викликом на повторну військово-лікарську комісію не був йому вручений і навіть не було належного повідомлення про його надходження.

Через це чоловік не з’явився на засідання ВЛК, і комісія розглянула питання без нього, відмовивши у перегляді висновку про придатність до служби. Суд дійшов висновку, що неналежні дії поштового оператора фактично позбавили позивача можливості реалізувати судове рішення, ухвалене раніше на його користь.

Обставини справи №639/5289/25

Позивач — чинний військовослужбовець, учасник бойових дій. Раніше Харківський окружний адміністративний суд частково задовольнив його позов до медичної установи системи МВС та зобов’язав повторно розглянути скаргу щодо висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до служби.

На виконання цього рішення медична установа 14 серпня 2024 року направила позивачу рекомендований лист із викликом на контрольний медичний огляд. Відправлення прибуло до відділення поштового зв’язку у Харкові 28 серпня 2024 року, однак адресату не було вручено і 11 вересня повернуто відправнику «за закінченням строку зберігання».

Згодом, 4 жовтня 2024 року, засідання ВЛК відбулося без участі позивача. Комісія вирішила, що підстав для перегляду попереднього висновку немає. Таким чином, право військовослужбовця на повторний медичний огляд фактично не було реалізоване.

Позивач стверджував, що:

не отримував жодного повідомлення про надходження листа;

його родина неодноразово зверталася до відділення пошти, очікуючи саме цього відправлення;

унаслідок невручення листа він втратив можливість пройти повторну ВЛК;

ситуація спричинила істотні душевні переживання та погіршення стану здоров’я.

Він просив стягнути 40 000 грн моральної шкоди та 10 000 грн витрат на правничу допомогу.

«Укрпошта» заперечувала проти позову та зазначала, що:

відправлення було доставлено до відділення призначення;

здійснювалася спроба вручення;

повернення листа після спливу строку зберігання не є порушенням правил;

позивач не довів ані факту заподіяння моральної шкоди, ані причинно-наслідкового зв’язку;

обраний спосіб захисту прав є неналежним.

Що встановив суд

Суд дослідив: дані трекінгу поштового відправлення; відповідь «Укрпошти» на адвокатський запит; показання працівників відділення; свідчення дружини позивача; медичні документи щодо стану здоров’я військовослужбовця.

Ключове: відповідач не надав жодного доказу належного інформування адресата про надходження рекомендованого листа (зокрема — бланка повідомлення форми 22 або інших підтверджень вручення чи повідомлення).

Свідки — працівники відділення — підтвердили, що листоноша в період надходження відправлення перебувала у відпустці, а письмове повідомлення фактично не було виписане та не вручалося.

Суд звернув увагу, що відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку оператор зобов’язаний забезпечити належне інформування адресата про надходження реєстрованого відправлення. За відсутності абонентської скриньки мають застосовуватися альтернативні способи повідомлення.

Таким чином, суд дійшов висновку про неналежне виконання оператором своїх зобов’язань за публічним договором про надання послуг поштового зв’язку.

Суд застосував положення: статті 23 Цивільного кодексу України; Закону «Про захист прав споживачів»; Закону «Про поштовий зв’язок»; практику ЄСПЛ щодо презумпції моральної шкоди у разі порушення прав.

У рішенні наголошено: неналежне вручення листа призвело до непоінформованості позивача про необхідність з’явитися на медичну комісію, що нівелювало можливість реалізації судового рішення, ухваленого на його користь.

Суд констатував, що діями відповідача було порушено принцип поваги до особистого життя позивача, а також його права як споживача на отримання якісних послуг.

Водночас заявлений розмір моральної шкоди (40 000 грн) суд визнав завищеним. З урахуванням характеру порушення, глибини страждань, принципів розумності та справедливості, суд визначив компенсацію у 20 000 грн.

Позивач надав: договори про надання професійної правничої допомоги; акт виконаних робіт; підтвердження оплати 10 000 грн.

Відповідач не заявив клопотання про зменшення витрат, тому суд стягнув із «Укрпошти» повну заявлену суму витрат на правничу допомогу.

Крім того, з відповідача стягнуто 3028 грн судового збору на користь держави, оскільки споживач звільняється від його сплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.