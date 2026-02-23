Суд в Харькове обязал «Укрпошту» выплатить военнослужащему 20 тысяч грн морального вреда из-за неврученного письма с вызовом на ВВК

Из-за этого мужчина не явился на заседание ВВК, и комиссия рассмотрела вопрос без него, отказав в пересмотре заключения о пригодности к службе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Холодногорский районный суд Харькова обязал АТ «Укрпошта» выплатить военнослужащему 20 000 грн морального вреда и 10 000 грн расходов на адвоката. Причина — заказное письмо с вызовом на повторную военно-врачебную комиссию не было ему вручено, и даже не было надлежащего уведомления о его поступлении.

Из-за этого мужчина не явился на заседание ВВК, и комиссия рассмотрела вопрос без него, отказав в пересмотре заключения о пригодности к службе. Суд пришел к выводу, что ненадлежащие действия почтового оператора фактически лишили истца возможности реализовать судебное решение, принятое ранее в его пользу.

Обстоятельства дела №639/5289/25

Истец — действующий военнослужащий, участник боевых действий. Ранее Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил его иск к медицинскому учреждению системы МВД и обязал повторно рассмотреть жалобу относительно заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе.

Во исполнение этого решения медицинское учреждение 14 августа 2024 года направило истцу заказное письмо с вызовом на контрольное медицинское обследование. Отправление прибыло в отделение почтовой связи в Харькове 28 августа 2024 года, однако адресату не было вручено и 11 сентября возвращено отправителю «за истечением срока хранения».

Впоследствии, 4 октября 2024 года, заседание ВВК состоялось без участия истца. Комиссия решила, что оснований для пересмотра предыдущего заключения нет. Таким образом, право военнослужащего на повторное медицинское обследование фактически не было реализовано.

Истец утверждал, что:

не получал никакого уведомления о поступлении письма;

его семья неоднократно обращалась в отделение почты, ожидая именно это отправление;

вследствие невручения письма он утратил возможность пройти повторную ВВК;

ситуация вызвала существенные душевные переживания и ухудшение состояния здоровья.

Он просил взыскать 40 000 грн морального вреда и 10 000 грн расходов на правовую помощь.

«Укрпошта» возражала против иска и указывала, что:

отправление было доставлено в отделение назначения;

осуществлялась попытка вручения;

возврат письма после истечения срока хранения не является нарушением правил;

истец не доказал ни факт причинения морального вреда, ни причинно-следственную связь;

избранный способ защиты прав является ненадлежащим.

Что установил суд

Суд исследовал: данные трекинга почтового отправления; ответ «Укрпошты» на адвокатский запрос; показания работников отделения; показания супруги истца; медицинские документы относительно состояния здоровья военнослужащего.

Ключевое: ответчик не предоставил ни одного доказательства надлежащего информирования адресата о поступлении заказного письма (в частности — бланка уведомления формы 22 либо иных подтверждений вручения или уведомления).

Свидетели — работники отделения — подтвердили, что почтальон в период поступления отправления находилась в отпуске, а письменное уведомление фактически не было оформлено и не вручалось.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Правилами предоставления услуг почтовой связи оператор обязан обеспечить надлежащее информирование адресата о поступлении регистрируемого отправления. При отсутствии абонентского почтового ящика должны применяться альтернативные способы уведомления.

Таким образом, суд пришел к выводу о ненадлежащем исполнении оператором своих обязательств по публичному договору о предоставлении услуг почтовой связи.

Суд применил положения: статьи 23 Гражданского кодекса Украины; Закона «О защите прав потребителей»; Закона «О почтовой связи»; практику ЕСПЧ относительно презумпции морального вреда в случае нарушения прав.

В решении подчеркнуто: ненадлежащее вручение письма привело к неинформированности истца о необходимости явиться на медицинскую комиссию, что нивелировало возможность реализации судебного решения, принятого в его пользу.

Суд констатировал, что действиями ответчика был нарушен принцип уважения к личной жизни истца, а также его права как потребителя на получение качественных услуг.

В то же время заявленный размер морального вреда (40 000 грн) суд признал завышенным. С учетом характера нарушения, глубины страданий, принципов разумности и справедливости суд определил компенсацию в размере 20 000 грн.

Истец предоставил: договоры о предоставлении профессиональной правовой помощи; акт выполненных работ; подтверждение оплаты 10 000 грн.

Ответчик не заявил ходатайство о снижении расходов, поэтому суд взыскал с «Укрпошты» полную заявленную сумму расходов на правовую помощь.

Кроме того, с ответчика взыскано 3028 грн судебного сбора в пользу государства, поскольку потребитель освобождается от его уплаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.