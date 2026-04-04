У Вінниці суд відмовив у перерахунку пенсії із застосуванням нового показника середньої зарплати: деталі справи

Вінницький окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу за позовом пенсіонера до Головного управління ПФУ у Вінницькій області щодо перерахунку пенсії із застосуванням показника середньої заробітної плати.

Вінницький окружний адміністративний суд, розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу №120/15074/25 за позовом фізичної особи до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області про визнання протиправними дій щодо відмови у перерахунку пенсії та зобов’язання вчинити дії.

Суть справи

До суду звернувся позивач із вимогами про визнання протиправними дій органу Пенсійного фонду та зобов’язання повторно розглянути заяву про перерахунок пенсії відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Позов мотивовано тим, що після призначення пенсії позивач продовжував трудову діяльність, у зв’язку з чим, на його думку, виникло право на перерахунок пенсії із застосуванням актуального показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески.

Судом встановлено, що позивач перебуває на обліку в органі Пенсійного фонду та отримує пенсію за віком, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У серпні 2025 року позивач звернувся із заявою про перерахунок пенсії. Ухвалою від 16.03.2026 суд витребував докази, а 20.03.2026 відповідач подав копію заяви позивача про перерахунок пенсії.

За результатами її розгляду відповідач повідомив, що з 1 квітня 2024 року позивачу вже було здійснено автоматичний перерахунок пенсії з урахуванням набутого страхового стажу, який склав понад 45 років.

При цьому орган Пенсійного фонду зазначив, що перерахунок пенсії вже був проведений відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону №1058-IV, а закон не передбачає застосування нового показника середньої заробітної плати при подальших перерахунках.

Не погоджуючись із такими діями, позивач звернувся до суду, вважаючи, що перерахунок повинен здійснюватися із застосуванням оновленого показника середньої заробітної плати.

Позиції сторін та рішення суду

Відповідач заперечував проти задоволення позову, зазначаючи, що пенсія позивачу призначена та виплачується відповідно до вимог чинного законодавства, а також що перерахунок пенсії вже був здійснений у встановленому законом порядку.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходив із положень Конституції України та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які визначають механізм призначення та перерахунку пенсій.

Суд встановив, що у разі продовження особою трудової діяльності після призначення пенсії її перерахунок здійснюється з урахуванням набутого страхового стажу, проте із застосуванням того самого показника середньої заробітної плати, який є сталою величиною та не підлягає зміні, і який враховувався під час призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Суд також зазначив, що відповідно до ч. 2 ст. 40 Закону №1058-IV заробітна плата для обчислення пенсії визначається за формулою: Зп = Зс × (Ск : К), де показник середньої заробітної плати (Зс) є сталим.

Суд також врахував правові висновки Верховного Суду, відповідно до яких показник середньої заробітної плати, що використовується при призначенні пенсії, є сталою величиною та не підлягає зміні при подальших перерахунках пенсії за частиною четвертою статті 42 Закону №1058-IV. Змінюватися можуть лише показники, що характеризують індивідуальний страховий стаж та коефіцієнти заробітної плати.

У ході розгляду справи встановлено, що позивач не переводився з одного виду пенсії на інший, а продовжує отримувати пенсію за віком, призначену за тим самим законом. Відтак підстави для застосування нового показника середньої заробітної плати відсутні.

З огляду на викладене суд дійшов висновку, що дії органу Пенсійного фонду відповідають вимогам законодавства, а право позивача на перерахунок пенсії із застосуванням нового показника середньої заробітної плати не виникло, оскільки закон прямо не передбачає його зміни при таких перерахунках.

У задоволенні адміністративного позову відмовлено. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку у строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.

