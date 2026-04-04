В Виннице суд отказал в перерасчете пенсии с применением нового показателя средней зарплаты: детали дела

Винницкий окружной административный суд рассмотрел административное дело по иску пенсионера в Главное управление ПФУ в Винницкой области о пересчете пенсии с применением показателя средней заработной платы.

Винницкий окружной административный суд, рассмотрев в порядке упрощённого искового производства административное дело №120/15074/25 по иску физического лица к Главному управлению Пенсионного фонда Украины в Винницкой области о признании противоправными действий по отказу в перерасчёте пенсии и об обязании совершить действия.

Суть дела

В суд обратился истец с требованиями о признании противоправными действий органа Пенсионного фонда и об обязании повторно рассмотреть заявление о перерасчёте пенсии в соответствии с частью четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Иск мотивирован тем, что после назначения пенсии истец продолжал трудовую деятельность, в связи с чем, по его мнению, возникло право на перерасчёт пенсии с применением актуального показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

Судом установлено, что истец состоит на учёте в органе Пенсионного фонда и получает пенсию по возрасту, назначенную в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В августе 2025 года истец обратился с заявлением о перерасчёте пенсии. Определением от 16.03.2026 суд истребовал доказательства, а 20.03.2026 ответчик предоставил копию заявления истца о перерасчёте пенсии.

По результатам его рассмотрения ответчик сообщил, что с 1 апреля 2024 года истцу уже был осуществлён автоматический перерасчёт пенсии с учётом приобретённого страхового стажа, который составил более 45 лет.

При этом орган Пенсионного фонда указал, что перерасчёт пенсии уже был проведён в соответствии с ч. 4 ст. 42 Закона №1058-IV, а законодательство не предусматривает применение нового показателя средней заработной платы при последующих перерасчётах.

Не соглашаясь с такими действиями, истец обратился в суд, считая, что перерасчёт должен осуществляться с применением обновлённого показателя средней заработной платы.

Позиции сторон и решение суда

Ответчик возражал против удовлетворения иска, указывая, что пенсия истцу назначена и выплачивается в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также что перерасчёт пенсии уже был осуществлён в установленном законом порядке.

Давая правовую оценку спорным правоотношениям, суд исходил из положений Конституции Украины и Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которые определяют механизм назначения и перерасчёта пенсий.

Суд установил, что в случае продолжения лицом трудовой деятельности после назначения пенсии её перерасчёт осуществляется с учётом приобретённого страхового стажа, однако с применением того же показателя средней заработной платы, который является постоянной величиной и не подлежит изменению, и который учитывался при назначении или предыдущем перерасчёте пенсии.

Суд также отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 40 Закона №1058-IV заработная плата для исчисления пенсии определяется по формуле: Зп = Зс × (Ск : К), где показатель средней заработной платы (Зс) является постоянным.

Суд также учёл правовые выводы Верховного Суда, согласно которым показатель средней заработной платы, используемый при назначении пенсии, является постоянной величиной и не подлежит изменению при последующих перерасчётах пенсии по части четвертой статьи 42 Закона №1058-IV. Изменяться могут лишь показатели, характеризующие индивидуальный страховой стаж и коэффициенты заработной платы.

В ходе рассмотрения дела установлено, что истец не переводился с одного вида пенсии на другой, а продолжает получать пенсию по возрасту, назначенную по тому же закону. Следовательно, основания для применения нового показателя средней заработной платы отсутствуют.

С учётом изложенного суд пришёл к выводу, что действия органа Пенсионного фонда соответствуют требованиям законодательства, а право истца на перерасчёт пенсии с применением нового показателя средней заработной платы не возникло, поскольку закон прямо не предусматривает его изменения при таких перерасчётах.

В удовлетворении административного иска отказано. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в сроки, определённые Кодексом административного судопроизводства Украины.

