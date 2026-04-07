Квартира «знайшла» спадкоємицю – апеляційний суд скасував рішення про відумерлу спадщину

Відумерла спадщина в окремому провадженні: апеляційний суд встановив наявність спадкоємиці та скасував рішення суду про передачу майна в комунальну власність.

Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу дружини померлого та скасував рішення Шевченківського районного суду м. Чернівців про визнання спадщини відумерлою. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

У червні 2025 року Чернівецька міська рада звернулася до Шевченківського районного суду м. Чернівців із заявою про визнання спадщини відумерлою.

Підставою слугувало те, що після смерті чоловіка минув понад один рік, його майно не було у визначені строки прийняте, за даними нотаріуса спадкоємці не виявлені, станом на день смерті спадкодавця у квартирі, власником якої він був, зареєстрованих осіб не було.

Суд І інстанції заяву задовольнив, визнав спадщину відумерлою та передав належну померлому квартиру у власність Чернівецької міської територіальної громади.

Дружина померлого, яка не брала участі у справі у зв'язку з розглядом її в порядку окремого провадження, подала апеляційну скаргу. Вона стверджувала, що проживала у спірній квартирі до і після смерті чоловіка та вважала, що вчинила необхідні дії для фактичного прийняття спадщини.

На підтвердження свого статусу спадкоємиці першої черги додала свідоцтво про шлюб, укладений у 2007 році. Просила скасувати рішення суду першої інстанції та відмовити в задоволенні заяви Чернівецької міської ради.

Рішення апеляційного суду

Чернівецький апеляційний суд задвольнив апеляційну скаргу та скасував рішення місцевого суду.

Частиною 1 ст. 1277 ЦК України передбачено, що однією із передумов набуття територіальною громадою права власності на спадкове майно є відсутність спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмова від її прийняття. Отже, закон покладає на суд в окремому провадженні активну роль - він зобов'язаний вживати заходів щодо всебічного, повного і об'єктивного з'ясування обставин справи.

Під час апеляційного перегляду справи колегія суддів встановила, що апелянтка є дружиною померлого та спадкоємицею після смерті свого чоловіка, якому на праві власності належала спірна квартира.

Апеляційний суд також зауважив, що відповідно до ст. 337 ЦПК України справа про визнання спадщини відумерлою розглядається судом з обов'язковою участю заявника, обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб та залученням до участі у справі органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та (або) за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Враховуючи наявність спору зі спадкоємицею першої черги щодо прийняття/неприйняття спадщини, апеляційний суд визнав рішення суду першої інстанції передчасним та, керуючись ч. 6 ст. 294 ЦПК України, роз'яснив заявнику право звернутися до суду з відповідним позовом на загальних підставах.

Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу дружини померлого, скасував рішення Шевченківського районного суду м.Чернівців та залишив заяву Чернівецької міської ради без розгляду.

