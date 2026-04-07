Квартира «нашла» наследницу – апелляционный суд отменил решение о вступившем в силу по праву отчуждения наследстве

Наследство, вступившее в силу по праву отчуждения, в отдельном производстве: апелляционный суд установил наличие наследницы и отменил решение суда о передаче имущества в коммунальную собственность.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу супруги умершего и отменил решение Шевченковского районного суда г. Черновцы о признании наследства вымершим. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Обстоятельства дела

В июне 2025 года Черновицкий городской совет обратился в Шевченковский районный суд г. Черновцы с заявлением о признании наследства умершим.

Основанием послужило то, что после смерти мужа прошел более одного года, его имущество не было принято в установленные сроки, по данным нотариуса наследники не выявлены, по состоянию на день смерти наследодателя в квартире, владельцем которой он был, зарегистрированных лиц не было.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, признал наследство вымершим и передал принадлежавшую умершему квартиру в собственность Черновицкой городской территориальной общины.

Супруга умершего, которая не участвовала в деле в связи с рассмотрением его в порядке отдельного производства, подала апелляционную жалобу. Она утверждала, что проживала в спорной квартире до и после смерти мужа и считала, что совершила необходимые действия для фактического принятия наследства.

В подтверждение своего статуса наследницы первой очереди она приложила свидетельство о браке, заключенном в 2007 году. Она просила отменить решение суда первой инстанции и отказать в удовлетворении заявления Черновицкого городского совета.

Решение апелляционного суда

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и отменил решение местного суда.

Частью 1 ст. 1277 ГК Украины предусмотрено, что одной из предпосылок приобретения территориальной общиной права собственности на наследственное имущество является отсутствие наследников по завещанию и по закону, лишение их права на наследование, непринятие ими наследства, а также отказ от его принятия. Следовательно, закон возлагает на суд в отдельном производстве активную роль — он обязан принимать меры по всестороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств дела.

В ходе апелляционного пересмотра дела коллегия судей установила, что апеллянтка является женой умершего и наследницей после смерти своего мужа, которому на праве собственности принадлежала спорная квартира.

Апелляционный суд также отметил, что в соответствии со ст. 337 ГПК Украины дело о признании наследства выморочным рассматривается судом с обязательным участием заявителя, обязательным уведомлением всех заинтересованных лиц и привлечением к участию в деле органов местного самоуправления по месту открытия наследства и (или) по месту нахождения недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

Учитывая наличие спора с наследницей первой очереди относительно принятия/непринятия наследства, апелляционный суд признал решение суда первой инстанции преждевременным и, руководствуясь ч. 6 ст. 294 Гражданского процессуального кодекса Украины, разъяснил заявителю право обратиться в суд с соответствующим иском на общих основаниях.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу супруги умершего, отменил решение Шевченковского районного суда г. Черновцы и оставил заявление Черновицкого городского совета без рассмотрения.

