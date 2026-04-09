КАС ВС висловився щодо виплати військовослужбовцю ДПСУ 100 тисяч гривень за участь у бойових діях

18:06, 9 квітня 2026
Верховний Суд звернув увагу, що попередні суди не з’ясували критично важливі обставини.
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу щодо нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцю Держприкордонслужби відповідно до Постанови КМУ №168.

Як повідомили у П'ятому апеляційному адміністративному суді, ключове питання – наявність підстав для виплати збільшеної додаткової винагороди у розмірі до 100 000 грн, зокрема порядок підтвердження безпосередньої участі у бойових діях, або забезпеченні здійснення заходів із національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії.

Отже, обовʼязковою умовою для отримання права на виплату такої додаткової винагороди є участь військовослужбовця у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій у період здійснення зазначених заходів.

Законодавство розрізняє участь у бойових діях та участь у відсічі та стримуванні збройної агресії.

При цьому:

  • поняття «відсіч і стримування збройної агресії» є ширшим і яке включає як рішучий опір та протидію збройній агресії, так і недопущення подальшої збройної агресії. (факт проведення бойових дій – необов’язковий);
  • території активних і можливих бойових дій належать до єдиної категорії – територій, де ведуться або велися бойові дії.

Відповідно до наказу №392/0/81-22-АГ «Про реалізацію вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року № 168», участь підтверджується сукупністю документів, зокрема:

  • бойовими наказами (розпорядженнями);
  • журналами бойових дій або оперативної обстановки;
  • бойовими донесеннями;
  • рапортами командирів із зазначенням конкретних військовослужбовців і кількості днів участі.

КАС ВС в цій справі встановив відсутність документів, передбачених пунктом 4 наказу № 392/0/81-22-АГ, щодо підтвердження участі позивача (у бойових діях і заходах) як то бойовий наказ, журнал бойових дій та рапорти командирів. До того ж для відряджених військових також потрібна додаткова довідка (про безпосередню участь у бойових діях або відповідних заходах) начальника органу ДПСУ, який веде бойові дії, із зазначенням періоду (кількості днів) та термінів безпосередньої участі, відомостей про підтверджувальні документи такої, у таких довідках.

КАС ВС звернув увагу, що попередні суди не з’ясували критично важливі обставини, зокрема:

  • чи входив підрозділ позивача до складу сил, залучених до бойових дій;
  • чи був позивач залучений до виконання бойових завдань у складі угруповань військ;
  • чи підтверджують виконувані ним завдання «безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії»;
  • чи оформлювалися належні підтверджувальні документи;
  • чи подавалися рапорти командирів;
  • якими доказами це підтверджується.

За таких обставин, КАС ВС дійшов висновку щодо направлення справи на новий розгляд до окружного адміністративного суду, оскільки суди попередніх інстанцій недотрималися принципу офіційного зʼясування всіх обставин справи під час дослідження зібраних у справі доказів, що унеможливило встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Постанова Верховного Суду від 11.03.2026 у справі № 260/1658/23.

Судово-юридична газета

