КАС ВС высказался относительно выплаты военнослужащему ГПСУ 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях

Верховный Суд обратил внимание, что суды предыдущих инстанций не выяснили критически важные обстоятельства

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело о начислении и выплате дополнительного вознаграждения военнослужащему Госпогранслужбы в соответствии с Постановлением КМУ №168.

Как сообщили в Пятом апелляционном административном суде, ключевой вопрос — наличие оснований для выплаты увеличенного дополнительного вознаграждения в размере до 100 000 грн, в частности порядок подтверждения непосредственного участия в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии.

Таким образом, обязательным условием для получения права на выплату такого дополнительного вознаграждения является участие военнослужащего в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах ведения боевых действий в период осуществления указанных мероприятий.

Законодательство различает участие в боевых действиях и участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии.

При этом:

понятие «отпор и сдерживание вооруженной агрессии» является более широким и включает как решительное сопротивление и противодействие вооруженной агрессии, так и недопущение дальнейшей вооруженной агрессии (факт проведения боевых действий — не обязательный);

территории активных и возможных боевых действий относятся к единой категории — территорий, где ведутся или велись боевые действия.

В соответствии с приказом №392/0/81-22-АГ «О реализации требований постановления Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 года №168», участие подтверждается совокупностью документов, в частности:

боевыми приказами (распоряжениями);

журналами боевых действий или оперативной обстановки;

боевыми донесениями;

рапортами командиров с указанием конкретных военнослужащих и количества дней участия.

КАС ВС в этом деле установил отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4 приказа №392/0/81-22-АГ, для подтверждения участия истца (в боевых действиях и мероприятиях), таких как боевой приказ, журнал боевых действий и рапорты командиров. Кроме того, для командированных военнослужащих также требуется дополнительная справка (о непосредственном участии в боевых действиях или соответствующих мероприятиях) начальника органа ГПСУ, который ведет боевые действия, с указанием периода (количества дней) и сроков непосредственного участия, сведений о подтверждающих документах в таких справках.

КАС ВС обратил внимание, что суды предыдущих инстанций не выяснили критически важные обстоятельства, в частности:

входило ли подразделение истца в состав сил, привлеченных к боевым действиям;

был ли истец привлечен к выполнению боевых задач в составе группировок войск;

подтверждают ли выполняемые им задачи «непосредственное участие военнослужащего в боевых действиях или обеспечении осуществления мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии»;

оформлялись ли надлежащие подтверждающие документы;

подавались ли рапорты командиров;

какими доказательствами это подтверждается.

При таких обстоятельствах КАС ВС пришел к выводу о направлении дела на новое рассмотрение в окружной административный суд, поскольку суды предыдущих инстанций не соблюли принцип официального выяснения всех обстоятельств дела при исследовании собранных доказательств, что сделало невозможным установление фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного решения дела.

Постановление Верховного Суда от 11.03.2026 по делу № 260/1658/23.

