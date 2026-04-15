У Дніпрі чоловік, який зламав ніс працівнику ТЦК, заплатить 1700 гривень штрафу

Суд кваліфікував дії як легкі тілесні ушкодження та врахував щире каяття обвинуваченого.

Індустріальний районний суд Дніпра визнав чоловіка винним в умисному спричиненні легких тілесних ушкоджень представнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Провадження розглянули у спрощеному порядку, а обвинувачений отримав штраф у 1700 гривень.

Обставини конфлікту під час перевірки

За матеріалами справи №202/3328/26, інцидент стався 13 березня 2026 року, коли поліцейські зупинили автомобіль для перевірки документів. Разом із ними перебували представники ТЦК та СП, які здійснювали перевірку військово-облікових документів. Під час спілкування між водієм і одним із представників ТЦК виник раптовий конфлікт.

Суд встановив, що обвинувачений, перебуваючи поруч із потерпілим, умисно наніс один удар кулаком у ділянку носа. Внаслідок цього потерпілий отримав закритий перелом кісток носа, садно та синець під оком.

Висновки експертизи та кваліфікація

Висновок судово-медичної експертизи підтвердив, що ушкодження спричинені дією тупого твердого предмета, зокрема ударом рукою, і відповідають описаним обставинам події. Вони кваліфіковані як легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я тривалістю понад шість днів.

Дії обвинуваченого суд кваліфікував за частиною другою статті 125 Кримінального кодексу України як умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Розгляд справи у спрощеному провадженні

Провадження розглянули у спрощеному порядку без проведення судового засідання та без безпосереднього дослідження доказів у суді. Такий формат став можливим, оскільки обвинувачений у присутності захисника повністю визнав вину, погодився з установленими обставинами та усвідомлював обмеження права на апеляційне оскарження. Потерпілий також не заперечував проти такого порядку розгляду.

Суд зазначив, що вина обвинуваченого підтверджується узгодженими між собою матеріалами досудового розслідування, зокрема протоколами слідчих дій і висновком експертизи, та доведена поза розумним сумнівом.

Покарання

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше не судимий, має на утриманні малолітню дитину, а також щиро розкаявся. Обтяжуючих обставин не встановлено. З огляду на це суд дійшов висновку, що виправлення особи можливе без застосування суворіших заходів.

Вироком суду чоловіка визнано винним і призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з урахуванням обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством для спрощеного провадження.

