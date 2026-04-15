В Днепре мужчина, который сломал нос работнику ТЦК, заплатит 1700 гривен штрафа

Суд квалифицировал действия как легкие телесные повреждения и учел искреннее раскаяние обвиняемого.

Индустриальный районный суд Днепра признал мужчину виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений представителю территориального центра комплектования и социальной поддержки. Производство рассмотрели в упрощенном порядке, а обвиняемый получил штраф в размере 1700 гривен.

Обстоятельства конфликта во время проверки

Согласно материалам дела №202/3328/26, инцидент произошел 13 марта 2026 года, когда полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Вместе с ними находились представители ТЦК и СП, которые осуществляли проверку военно-учетных документов. Во время общения между водителем и одним из представителей ТЦК возник внезапный конфликт.

Суд установил, что обвиняемый, находясь рядом с потерпевшим, умышленно нанес один удар кулаком в область носа. В результате этого потерпевший получил закрытый перелом костей носа, ссадину и синяк под глазом.

Выводы экспертизы и квалификация

Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что повреждения причинены действием тупого твердого предмета, в частности ударом рукой, и соответствуют описанным обстоятельствам события. Они квалифицированы как легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более шести дней.

Действия обвиняемого суд квалифицировал по части второй статьи 125 Уголовного кодекса Украины как умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

Рассмотрение дела в упрощенном производстве

Производство рассмотрели в упрощенном порядке без проведения судебного заседания и без непосредственного исследования доказательств в суде. Такой формат стал возможен, поскольку обвиняемый в присутствии защитника полностью признал вину, согласился с установленными обстоятельствами и осознавал ограничения права на апелляционное обжалование. Потерпевший также не возражал против такого порядка рассмотрения.

Суд отметил, что вина обвиняемого подтверждается согласованными между собой материалами досудебного расследования, в частности протоколами следственных действий и заключением экспертизы, и доказана вне разумного сомнения.

Наказание

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее не судим, имеет на содержании малолетнего ребенка, а также искренне раскаялся. Отягчающих обстоятельств не установлено. С учетом этого суд пришел к выводу, что исправление лица возможно без применения более строгих мер.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

Приговор может быть обжалован в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней с учетом ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством для упрощенного производства.

