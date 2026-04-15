В Одесі батька трьох дітей із відстрочкою оштрафували на 17 тисяч грн — суд визнав це незаконним

Суд встановив, що за наявності відстрочки позивач не підлягав відповідним вимогам, а обвинувачення не підтверджені доказами.

Київський районний суд Одеси скасував постанову ТЦК, якою військовозобов’язаного оштрафували на 17 000 грн за нібито порушення правил військового обліку. Йдеться про ситуацію, коли чоловіку закинули неповідомлення даних про результати медичного огляду, хоча, за його позицією, він мав чинну відстрочку і фактично не підлягав таким процедурним діям у спірний період.

Суд не лише перевірив формальну наявність протоколу та постанови, а й проаналізував, чи дійсно було доведено сам факт правопорушення та чи дотримано процедуру притягнення до відповідальності. У результаті встановлено: суб’єкт владних повноважень не надав належних доказів, а під час розгляду справи допустив порушення процесуальних прав особи. Це стало підставою для скасування постанови і закриття провадження.

Обставини справи № 947/941/26

Позивач оскаржив постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210 КУпАП, якою на нього накладено штраф у розмірі 17 000 грн. Підставою для притягнення визначено неповідомлення відомостей про результати медичних оглядів, що проводяться для визначення придатності до військової служби.

Із матеріалів справи встановлено, що протокол про адміністративне правопорушення складено 27 грудня 2025 року, а розгляд призначено на 2 січня 2026 року. Постанову винесено у той же день, однак вручено позивачу лише 6 січня.

Позивач зазначав, що прибув на розгляд справи, однак його письмові пояснення не були прийняті, а посадова особа, яка здійснювала розгляд, не представилась. За цих обставин, за твердженням позивача, його право на участь у розгляді справи фактично реалізовано не було.

Крім того, позивач вказував, що є батьком трьох дітей та має чинну відстрочку від призову під час мобілізації, а його військово-облікові дані були уточнені. Відповідно до його позиції, за наявності відстрочки він не підлягав направленню на медичний огляд у відповідний період.

Відповідач відзиву на позов не подав та правомірність винесеної постанови належними доказами не підтвердив.

Оцінка суду

Суд, дослідивши матеріали справи, зосередився як на дотриманні процедури розгляду адміністративної справи, так і на наявності доказів складу правопорушення.

У частині процесуальних гарантій суд встановив, що під час розгляду справи не було забезпечено реалізацію прав особи, передбачених ст. 268 КУпАП, зокрема права на надання пояснень і доказів. Доводи позивача про обмеження його участі у розгляді відповідачем не спростовано, що свідчить про порушення принципу повноти та всебічності розгляду справи.

Оцінюючи доказову базу, суд звернув увагу, що матеріали справи містили лише протокол та копії документів, які самі по собі не підтверджують наявність складу адміністративного правопорушення. Суд окремо підкреслив, що протокол і постанова не можуть виступати єдиною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності, а обов’язок збирання доказів покладається на уповноважену особу.

Крім того, відповідач не довів неможливість отримання необхідних відомостей про особу через електронну інформаційну взаємодію державних реєстрів, що передбачено законодавством про ведення військового обліку.

Аналізуючи нормативне регулювання, суд також врахував, що законодавство визначає вичерпний перелік персональних даних, які підлягають повідомленню, і не відносить до нього відомості про результати медичних оглядів як такі, що мають надаватися особою самостійно в кожному випадку.

Суд врахував і те, що позивач мав чинну відстрочку від призову під час мобілізації, а отже, за відповідних умов не підлягав направленню на медичний огляд у спірний період.

У сукупності ці обставини дали підстави суду дійти висновку про відсутність належних, допустимих та достатніх доказів, які б підтверджували вчинення позивачем правопорушення.

Суд також застосував принцип презумпції невинуватості, зазначивши, що всі сумніви щодо наявності події правопорушення та вини особи підлягають тлумаченню на її користь.

Рішення суду

Київський районний суд Одеси задовольнив адміністративний позов, визнав протиправною та скасував постанову територіального центру комплектування про притягнення позивача до адміністративної відповідальності та накладення штрафу. Провадження у справі закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

