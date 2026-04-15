В Одессе отца троих детей с отсрочкой оштрафовали на 17 тысяч грн — суд признал это незаконным

Суд установил, что при наличии отсрочки истец не подлежал соответствующим требованиям, а обвинения не подтверждены доказательствами.

Киевский районный суд Одессы отменил постановление ТЦК, которой военнообязанного оштрафовали на 17 000 грн за якобы нарушение правил воинского учета. Речь идет о ситуации, когда мужчине вменили непредоставление данных о результатах медицинского осмотра, хотя, по его позиции, он имел действующую отсрочку и фактически не подлежал таким процедурным действиям в спорный период.

Суд не только проверил формальное наличие протокола и постановления, но и проанализировал, действительно ли был доказан сам факт правонарушения и соблюдена ли процедура привлечения к ответственности. В результате установлено: субъект властных полномочий не предоставил надлежащих доказательств, а при рассмотрении дела допустил нарушение процессуальных прав лица. Это стало основанием для отмены постановления и закрытия производства.

Обстоятельства дела № 947/941/26

Истец обжаловал постановление о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУпАП, которым на него наложен штраф в размере 17 000 грн. Основанием для привлечения определено непредоставление сведений о результатах медицинских осмотров, проводимых для определения пригодности к военной службе.

Из материалов дела установлено, что протокол об административном правонарушении составлен 27 декабря 2025 года, а рассмотрение назначено на 2 января 2026 года. Постановление вынесено в тот же день, однако вручено истцу только 6 января.

Истец отмечал, что прибыл на рассмотрение дела, однако его письменные объяснения не были приняты, а должностное лицо, осуществлявшее рассмотрение, не представилось. При таких обстоятельствах, по утверждению истца, его право на участие в рассмотрении дела фактически реализовано не было.

Кроме того, истец указывал, что является отцом троих детей и имеет действующую отсрочку от призыва во время мобилизации, а его военно-учетные данные были уточнены. В соответствии с его позицией, при наличии отсрочки он не подлежал направлению на медицинский осмотр в соответствующий период.

Ответчик отзыв на иск не подал и правомерность вынесенного постановления надлежащими доказательствами не подтвердил.

Оценка суда

Суд, исследовав материалы дела, сосредоточился как на соблюдении процедуры рассмотрения административного дела, так и на наличии доказательств состава правонарушения.

В части процессуальных гарантий суд установил, что при рассмотрении дела не было обеспечено реализацию прав лица, предусмотренных ст. 268 КУпАП, в частности права на предоставление объяснений и доказательств. Доводы истца об ограничении его участия в рассмотрении ответчиком не опровергнуты, что свидетельствует о нарушении принципа полноты и всесторонности рассмотрения дела.

Оценивая доказательную базу, суд обратил внимание, что материалы дела содержали лишь протокол и копии документов, которые сами по себе не подтверждают наличие состава административного правонарушения. Суд отдельно подчеркнул, что протокол и постановление не могут выступать единственным основанием для привлечения лица к административной ответственности, а обязанность сбора доказательств возлагается на уполномоченное лицо.

Кроме того, ответчик не доказал невозможность получения необходимых сведений о лице через электронное информационное взаимодействие государственных реестров, что предусмотрено законодательством о ведении воинского учета.

Анализируя нормативное регулирование, суд также учел, что законодательство определяет исчерпывающий перечень персональных данных, подлежащих сообщению, и не относит к нему сведения о результатах медицинских осмотров как такие, которые должны предоставляться лицом самостоятельно в каждом случае.

Суд учел и то, что истец имел действующую отсрочку от призыва во время мобилизации, а следовательно, при соответствующих условиях не подлежал направлению на медицинский осмотр в спорный период.

В совокупности эти обстоятельства дали основания суду прийти к выводу об отсутствии надлежащих, допустимых и достаточных доказательств, которые бы подтверждали совершение истцом правонарушения.

Суд также применил принцип презумпции невиновности, указав, что все сомнения относительно наличия события правонарушения и вины лица подлежат толкованию в его пользу.

Решение суда

Киевский районный суд Одессы удовлетворил административный иск, признал противоправной и отменил постановление территориального центра комплектования о привлечении истца к административной ответственности и наложении штрафа. Производство по делу закрыто в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

