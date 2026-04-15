Обвинувачений «зациклено» повторював і цитував закони: ВС пояснив, чому суддя мала право зупинити виступ

Верховний Суд пояснив правила дебатів у суді.

Висловлення головуючим під час судових дебатів зауваження обвинуваченому, який повторно озвучував ті самі тези та цитував норми закону, не свідчить про обмеження його права на захист, якщо такі дії судді спрямовані на забезпечення в судовому засіданні належного порядку.

На це вказав Верховний Суд.

Деталі справи

У цьому кримінальному провадженні суди попередніх інстанцій визнали обвинуваченого винуватим та засудили за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 КК України. У касаційній скарзі засуджений стверджував про обмеження йому часу на виступ у судових дебатах в суді апеляційної інстанції.

Залишаючи без зміни рішення судів попередніх інстанцій, Верховний Суд вказав, що за приписами ч. 6 ст. 364 КПК України суд не має права обмежувати тривалість судових дебатів певним часом. Водночас суть судових дебатів не зводиться лише до промов учасників судового провадження. Судові дебати охоплюють і діяльність головуючого з організації їх проведення, керівництва ними, а також з контролю за порядком виступів учасників судового провадження та, до певної міри, за змістом їхніх промов. Головуючий має право зупинити виступ учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив висловлювання образливого або непристойного характеру, і надати слово іншому учаснику дебатів.

Як вбачається з відеозапису судового засідання від 2 липня 2025 року під час виступу в судових дебатах обвинуваченого головуюча колегії суддів апеляційного суду декілька разів просила його не цитувати норми закону та повторно не озвучувати тези, які вже були озвучені, чи посилання на джерела права, якими він користувався, оскільки це свідчить про зловживання правами, після чого обвинувачений продовжив свій виступ і закінчив свою промову словами «моя доповідь закінчена». Доповідач оголосила, що текст промови буде долучений до матеріалів справи, і надала право виступу захиснику та прокурору. Після цього було надано обвинуваченому останнє слово. Також суд долучив до матеріалів кримінального провадження його письмову промову.

Колегія суддів ККС ВС дійшла висновку, що висловлення головуючою обвинуваченому під час судових дебатів зауваження не свідчить про будь-які обмеження його прав, оскільки такі дії головуючої були спрямовані виключно на виконання приписів ч. 1 ст. 321 КПК України, за якими головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов’язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи із судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження. Забезпечення порядку проведення судових дебатів у такий спосіб жодним чином не вплинуло на реалізацію обвинуваченим права на захист.

Постанова ККС ВС від 19 березня 2026 року у справі № 335/6584/22 (провадження № 51-492км23).

