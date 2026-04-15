Обвиняемый «зацикленно» повторял и цитировал законы: ВС объяснил, почему судья имела право остановить выступление

Верховный Суд объяснил правила судебных прений.

Высказывание председательствующим во время судебных прений замечания обвиняемому, который повторно озвучивал одни и те же тезисы и цитировал нормы закона, не свидетельствует об ограничении его права на защиту, если такие действия судьи направлены на обеспечение надлежащего порядка в судебном заседании.

На это указал Верховный Суд.

Детали дела

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемого виновным и осудили по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 152, ч. 4 ст. 187 УК Украины. В кассационной жалобе осужденный утверждал об ограничении ему времени на выступление в судебных прениях в суде апелляционной инстанции.

Оставляя без изменения решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что согласно ч. 6 ст. 364 УПК Украины суд не имеет права ограничивать продолжительность судебных прений определенным временем. Вместе с тем суть судебных прений не сводится лишь к выступлениям участников судебного производства. Судебные прения охватывают и деятельность председательствующего по организации их проведения, руководству ими, а также по контролю за порядком выступлений участников судебного производства и, в определенной степени, за содержанием их речей. Председательствующий имеет право остановить выступление участника прений, если он после замечания повторно вышел за пределы рассматриваемого уголовного производства или повторно допустил высказывания оскорбительного или непристойного характера, и предоставить слово другому участнику прений.

Как следует из видеозаписи судебного заседания от 2 июля 2025 года, во время выступления обвиняемого в судебных прениях председательствующая коллегии судей апелляционного суда несколько раз просила его не цитировать нормы закона и повторно не озвучивать тезисы, которые уже были озвучены, или ссылки на источники права, которыми он пользовался, поскольку это свидетельствует о злоупотреблении правами, после чего обвиняемый продолжил свое выступление и завершил его словами «мой доклад окончен». Докладчик объявила, что текст выступления будет приобщен к материалам дела, и предоставила слово защитнику и прокурору. После этого обвиняемому было предоставлено последнее слово. Также суд приобщил к материалам уголовного производства его письменное выступление.

Коллегия судей КУС ВС пришла к выводу, что высказывание председательствующей обвиняемому во время судебных прений замечания не свидетельствует о каких-либо ограничениях его прав, поскольку такие действия были направлены исключительно на выполнение предписаний ч. 1 ст. 321 УПК Украины, согласно которым председательствующий в судебном заседании руководит ходом судебного заседания, обеспечивает соблюдение последовательности и порядка совершения процессуальных действий, осуществление участниками уголовного производства их процессуальных прав и выполнение ими обязанностей, направляет судебное разбирательство на обеспечение выяснения всех обстоятельств уголовного производства, устраняя из судебного разбирательства все, что не имеет значения для уголовного производства. Обеспечение порядка проведения судебных прений таким образом никоим образом не повлияло на реализацию обвиняемым права на защиту.

Постановление КУС ВС от 19 марта 2026 года по делу № 335/6584/22 (производство № 51-492км23).

