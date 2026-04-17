Які докази потрібні для підтвердження статусу члена сім’ї військовослужбовця — позиція суду

Суд відмовив у встановленні фактів утримання та проживання однією сім’єю для отримання пенсій і пільг родинами військовослужбовців.

У листопаді 2025 року та січні 2026 року Черкаський районний суд Черкаської області розглянув і вирішив дві справи, пов’язані з встановленням юридично значущих фактів, необхідних для отримання державної підтримки сім’ями військовослужбовців.

У цих справах заявники зверталися до суду з вимогами підтвердити факт перебування на утриманні та проживання однією сім’єю, що є обов’язковими умовами для призначення пенсійних виплат і надання передбачених законом пільг. Про це повідомили у суді.

За результатами апеляційного перегляду в березні та квітні 2026 року, вимоги в обох справах були остаточно відхилені, а судові рішення набрали законної сили.

Суть справ та вимоги заявників

У першій справі сестра померлого солдата просила суд встановити факт перебування на його утриманні. Вона зазначала, що є особою з інвалідністю, а брат систематично допомагав їй грошима, що було її основним джерелом засобів до існування. Це було необхідно для оформлення пенсії по втраті годувальника.

У другій справі жінка звернулася до суду, щоб встановити факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу з військовослужбовцем, який зник безвісти. Встановлення цього факту було умовою для отримання пільг, передбачених законом для членів сімей зниклих безвісти захисників.

Відмовляючи у задоволенні заяв, апеляційний суд керувався наступними критеріями та висновками:

Для встановлення факту перебування на утриманні: згідно із законом, особа вважається утриманцем, якщо допомога від годувальника була для неї постійним і основним джерелом засобів до існування. У даній справі суд встановив, що заявниця отримує власну державну соціальну допомогу, а грошові перекази від брата були нерегулярними (лише 5 переказів за півтора року) та незначними за сумою. Крім того, суд врахував, що заявниця тривалий час перебувала у шлюбі, а отже, за Сімейним кодексом України, обов’язок по її утриманню першочергово покладався на чоловіка.

Для встановлення факту проживання однією сім’єю: обов’язковими умовами є не лише спільне проживання, а й ведення спільного господарства, наявність спільного бюджету та взаємних прав і обов'язків, притаманних подружжю. Суд зазначив, що наданий заявницею акт обстеження житлових умов, складений зі слів сусідів, не є об’єктивним підтвердженням тривалих сімейних відносин. Фотокартки без дат та періодичні грошові перекази також не доводять існування сталого спільного побуту та бюджету протягом усього заявленого періоду.

Що об’єднує ці справи та що необхідно доводити заявникам

Обидві справи об’єднує спільна мета - отримання соціальних гарантій від держави у зв'язку з особливим статусом військовослужбовців. Однак суд наголошує, що при зверненні з такими заявами тягар дозування лежить на заявникові.

Недостатніми доказами для підтвердження таких юридичних фактів суди визнали:

- Епізодичні грошові перекази, які не свідчать про систематичну підтримку чи спільний бюджет.

- Спільні фотографії, на яких неможливо встановити час зйомки та системність стосунків.

- Покази свідків або акти, що ґрунтуються лише на словах заявника, без підкріплення іншими документальними даними про спільне проживання (наприклад, реєстрація за однією адресою, договори оренди, квитанції про оплату комунальних послуг).

Суд наголошує: встановлення юридично значущих фактів вимагає надання сукупності належних та допустимих доказів, які б поза розумним сумнівом підтверджували сталість та реальність сімейних відносин, спільний бюджет та повну фінансову залежність (у випадку утримання).

Наразі рішення Черкаського районного суду (з урахуванням постанови апеляційної інстанції у другій справі) про відмову в задоволенні вимог набрали законної сили.

