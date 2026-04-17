Какие доказательства нужны для подтверждения статуса члена семьи военнослужащего — позиция суда

Суд отказал в установлении фактов содержания и проживания одной семьей для получения пенсий и льгот семьями военнослужащих.

В ноябре 2025 года и январе 2026 года Черкасский районный суд Черкасской области рассмотрел и решил два дела, связанные с установлением юридически значимых фактов, необходимых для получения государственной поддержки семьями военнослужащих.

В этих делах заявители обращались в суд с требованиями подтвердить факт нахождения на содержании и проживания одной семьёй, что является обязательным условием для назначения пенсионных выплат и предоставления предусмотренных законом льгот. Об этом сообщили в суде.

По результатам апелляционного пересмотра в марте и апреле 2026 года требования в обоих делах были окончательно отклонены, а судебные решения вступили в законную силу.

Суть дел и требования заявителей

В первом деле сестра погибшего солдата просила суд установить факт нахождения на его содержании. Она указывала, что является лицом с инвалидностью, а брат систематически оказывал ей денежную помощь, которая была её основным источником средств к существованию. Это было необходимо для оформления пенсии по потере кормильца.

Во втором деле женщина обратилась в суд с целью установить факт проживания одной семьёй без регистрации брака с военнослужащим, пропавшим без вести. Установление данного факта было условием для получения льгот, предусмотренных законом для членов семей пропавших без вести защитников.

Отказывая в удовлетворении заявлений, апелляционный суд руководствовался следующими критериями и выводами:

Для установления факта нахождения на содержании: согласно закону, лицо считается иждивенцем, если помощь от кормильца была для него постоянным и основным источником средств к существованию. В данном деле суд установил, что заявительница получает собственную государственную социальную помощь, а денежные переводы от брата носили нерегулярный характер (всего 5 переводов за полтора года) и были незначительными по сумме. Кроме того, суд учёл, что заявительница длительное время состояла в браке, а значит, согласно Семейному кодексу Украины, обязанность по её содержанию в первую очередь возлагалась на супруга.

Для установления факта проживания одной семьёй: обязательными условиями являются не только совместное проживание, но и ведение общего хозяйства, наличие общего бюджета и взаимных прав и обязанностей, характерных для супругов.

Суд отметил, что представленный заявительницей акт обследования жилищных условий, составленный со слов соседей, не является объективным подтверждением длительных семейных отношений. Фотографии без указания дат, а также периодические денежные переводы также не подтверждают существование устойчивого совместного быта и бюджета на протяжении всего заявленного периода.

Что объединяет эти дела и что необходимо доказывать заявителям

Оба дела объединяет общая цель — получение социальных гарантий от государства в связи с особым статусом военнослужащих. Однако суд подчеркнул, что при обращении с такими заявлениями бремя доказывания лежит на заявителе.

Недостаточными доказательствами для подтверждения таких юридических фактов суды признали:

эпизодические денежные переводы, не свидетельствующие о систематической поддержке или общем бюджете;

совместные фотографии, по которым невозможно установить время съёмки и системность отношений;

показания свидетелей или акты, основанные лишь на словах заявителя, без подтверждения другими документальными данными о совместном проживании (например, регистрация по одному адресу, договоры аренды, квитанции об оплате коммунальных услуг).

Суд подчёркивает: установление юридически значимых фактов требует предоставления совокупности надлежащих и допустимых доказательств, которые вне разумного сомнения подтверждают устойчивость и реальность семейных отношений, наличие общего бюджета и полную финансовую зависимость (в случае иждивения).

В настоящее время решения Черкасского районного суда (с учётом постановления апелляционной инстанции по второму делу) об отказе в удовлетворении требований вступили в законную силу.

