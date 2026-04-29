Спори щодо укладення договорів про надання соцпослуг належать до адміністративної юрисдикції – КАС ВС

Справи щодо договорів догляду мають розглядатися в адміністративному, а не цивільному судочинстві.

Спір щодо дій уповноваженого органу під час підготовки та укладення тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Такий висновок зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду.

Обставини справи №120/12168/25

Позивачки звернулися до суду з позовом до Департаменту соціальної політики міської ради, у якому просили визнати протиправними дії відповідача щодо включення до проєкту тристороннього договору про надання соціальних послуг обмеженого переліку заходів і тривалості їх виконання, що призвело до заниження розміру компенсації, а також зобов’язати укласти договір з урахуванням максимально можливого обсягу годин догляду. Суд першої інстанції ухвалою, яку суд апеляційної інстанції своєю постановою залишив без змін, відмовив у відкритті провадження, вказавши, що спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки сторони договору є рівноправними учасниками правовідносин.

Позиція КАС ВС

КАС ВС задовольнив касаційну скаргу, скасував рішення судів попередніх інстанцій і направив справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Підготовка уповноваженим органом тристороннього договору про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі та всі вчинені з цією метою дії охоплюються адміністративною процедурою з надання адміністративної послуги, результат якої спрямований на набуття надавачем соціальних послуг прав та обов’язків відповідно до Закону України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII «Про соціальні послуги», зокрема права на отримання грошової компенсації.

Перед укладенням договору уповноважений орган здійснює визначені законом дії, зокрема приймає заяви, визначає індивідуальні потреби особи та обсяг послуг, при цьому заявники не впливають на зміст договору.

Сторони такого договору не є рівноправними, а розмір компенсації визначається уповноваженим органом відповідно до закону та виплачується за рахунок бюджетних коштів. Право на таку компенсацію належить лише конкретно визначеній уповноваженим органом особі й не може бути передане чи відчужене на підставі угод цивільно-правового характеру.

Отже, у спірних правовідносинах відповідач діє як суб’єкт владних повноважень, а спір виник у зв’язку з реалізацією ним управлінських функцій, що свідчить про його публічно-правовий характер і необхідність розгляду за правилами адміністративного судочинства.

