Споры, касающиеся заключения договоров о предоставлении социальных услуг, относятся к административной юрисдикции – КАС ВС

Дела, касающиеся договоров об уходе, должны рассматриваться в рамках административного, а не гражданского судопроизводства.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Спор относительно действий уполномоченного органа при подготовке и заключении трехстороннего договора о предоставлении социальных услуг по уходу на профессиональной основе является публично-правовым и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №120/12168/25

Истицы обратились в суд с иском к Департаменту социальной политики городского совета, в котором просили признать противоправными действия ответчика по включению в проект трехстороннего договора о предоставлении социальных услуг ограниченного перечня мероприятий и продолжительности их выполнения, что привело к занижению размера компенсации, а также обязать заключить договор с учетом максимально возможного объема часов ухода. Суд первой инстанции постановлением, которое суд апелляционной инстанции своим постановлением оставил без изменений, отказал в открытии производства, указав, что спор подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку стороны договора являются равноправными участниками правоотношений.

Позиция КАС ВС

КАС ВС удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Подготовка уполномоченным органом трехстороннего договора о предоставлении социальных услуг по уходу на профессиональной основе и все действия, совершенные с этой целью, подпадают под административную процедуру по предоставлению административной услуги, результат которой направлен на приобретение поставщиком социальных услуг прав и обязанностей в соответствии с Законом Украины от 17 января 2019 года № 2671-VIII «О социальных услугах», в частности права на получение денежной компенсации.

Перед заключением договора уполномоченный орган осуществляет определенные законом действия, в частности принимает заявления, определяет индивидуальные потребности лица и объем услуг, при этом заявители не влияют на содержание договора.

Стороны такого договора не являются равноправными, а размер компенсации определяется уполномоченным органом в соответствии с законом и выплачивается за счет бюджетных средств. Право на такую компенсацию принадлежит только конкретно определенному уполномоченным органом лицу и не может быть передано или отчуждено на основании соглашений гражданско-правового характера.

Следовательно, в спорных правоотношениях ответчик действует как субъект властных полномочий, а спор возник в связи с осуществлением им управленческих функций, что свидетельствует о его публично-правовом характере и необходимости рассмотрения по правилам административного судопроизводства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.