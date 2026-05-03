На Волині ліцеїст із сокирою обікрав вейп-шоп на 49 тисяч гривень — вирок суду

За нічну крадіжку з магазину суд призначив штраф у 8500 грн.

У Любомлі неповнолітній ліцеїст уночі розбив сокирою вікно магазину електронних сигарет і за кілька хвилин виніс товар майже на 50 тисяч гривень. Суд визнав його винним у крадіжці з проникненням в умовах дії воєнного стану, однак замість позбавлення волі призначив штраф — з огляду на каяття та повне відшкодування шкоди.

Обставини справи №163/483/26

Суд встановив, що в ніч на 27 грудня 2025 року обвинувачений, учень 11 класу обласного ліцею, розбив сокирою вікно магазину у місті Любомль і проник до приміщення. Перебуваючи всередині, він викрав із прилавка електронні сигарети різних марок та комплектуючі до них.

Загальна вартість викраденого, згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, становила 49 087,07 грн.

Винуватість обвинуваченого підтверджена сукупністю доказів, досліджених у судовому засіданні. Зокрема, відповідні відомості внесені до ЄРДР на підставі заяви працівника магазину про крадіжку. Під час огляду місця події зафіксовано пошкодження вікна, виявлено уламки скла та сліди, що були вилучені. Запис із камери відеоспостереження зафіксував, як особа розбиває вікно сокирою, проникає до приміщення та складає товар у рюкзак, після чого залишає місце події. Під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого вилучено частину викраденого майна, а також знаряддя злочину й одяг.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину та підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення.

Правова оцінка

Суд дійшов висновку, що дії обвинуваченого правильно кваліфіковані як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням у приміщення та вчинене в умовах дії правового режиму воєнного стану. Злочин віднесено до категорії тяжких.

Призначаючи покарання, суд врахував ступінь тяжкості кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого та обставини, що пом’якшують покарання. До таких віднесено щире каяття, повне відшкодування завданої шкоди та вчинення злочину неповнолітнім.

Суд також врахував, що обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання та навчання, проживає в сім’ї, не перебуває на обліку у лікаря-нарколога чи психіатра та вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Відповідно до досудової доповіді, виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення чи обмеження волі та не становить високої небезпеки для суспільства.

Окремо враховано позицію потерпілого, який підтвердив повне відшкодування шкоди, не заявляв претензій та просив не застосовувати суворе покарання.

Суд дійшов висновку, що сукупність зазначених обставин істотно знижує ступінь суспільної небезпечності вчиненого та особи обвинуваченого і свідчить про відсутність стійкої кримінальної спрямованості його поведінки.

Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено.

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, та, застосувавши положення статті 69 КК України, призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Крім того, суд вирішив питання щодо речових доказів, зокрема повернув викрадене майно потерпілому, частину предметів постановив знищити, а також скасував накладений арешт. Оптичний носій із відеозаписом залишено у матеріалах кримінального провадження.

З обвинуваченого стягнуто на користь держави витрати на проведення судової експертизи в сумі 3565,60 грн.

