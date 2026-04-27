  1. В Україні

Верховна Рада «закриє» вейпи та кальяни для дітей до 17 років

09:06, 27 квітня 2026
У Верховну Раду внесли законопроєкт № 15196, який передбачає посилення обмежень щодо куріння для неповнолітніх.

Документ пропонує внести зміни до законодавства про попередження вживання тютюнових виробів і заборонити особам до 17 років не лише куріння, а й використання всіх пов’язаних із цим продуктів. Йдеться, зокрема, про тютюнові вироби, електронні сигарети, кальяни, трав’яні суміші для куріння, а також пристрої для споживання тютюну без згоряння.

Ініціатор законопроєкту депутат Георгій Мазурашу пояснює, що його метою є зменшення рівня захворюваності та смертності, пов’язаних із курінням.

Зокрема, автор наводить приклад Великобританії. Там заборонили куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів особам віком до 17 років .

Великобританія ухвалила таке рішення для осіб з датою народження після 1 січня 2009 року, подібну норму можна буде пропонувати і у нас після того, або якщо базова пропозиція з цього законопроєкту спрацює і через певний час дасть очікуваний ефект.

До того, останнє опубліковане дослідження показало, що кожна викурена цигарка може скоротити тривалість життя на двадцять хвилин.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», визначивши:

«Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів особам віком до 17 років».

Додамо, що в Україні, у всіх категоріях вживання тютюнових та нікотинових виробів спостерігаються тенденції стагнації або зростання вживання на 5-10% учнями 13-15 років. Про це свідчили дані дослідження четвертого раунду Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), що є частиною міжнародної ініціативи ВООЗ з оцінки вживання тютюну.

Дослідження показало, що кожен 5-й підліток (19,6%) вживає е-сигарети (останні 30 днів) і ця тенденція не змінилася з 2017 року.

Молодь активно вживає альтернативні тютюнові та нікотинові вироби (паучі, ТВЕНи, бездимний тютюн тощо), що є джерелом нікотину, що формує залежність і є особливо небезпечним для здоров'я підлітків.

Попри позиціонування тютюнових та нікотинових виробів для дорослих, очевидною є тенденція таргетування молоді виробниками цих виробів. На жаль, маркетингові зусилля виробників мають ефект – все більше молоді залучаються до вживання тютюну та нікотину.

Висока доступність тютюнових виробів — майже 47,3% підлітків не мали труднощів із купівлею сигарет через вік.

Спостерігається зниження ефективності антитютюнових попереджень: лише 21,6% учнів задумалися про відмову від паління після їх прочитання.

Однак саме для дитячого організму вейпи є особливо небезпечними. Вживання нікотину в підлітковому віці впливає на розвиток мозку і на здатність до навчання.

Крім нікотину, суміші вейпів містять небезпечні для здоров’я  хімічні речовини.

Раніше «Судово-юридична газета», писала, що у Великій Британії Палата громад і Палата лордів схвалили фінальну версію законопроєкту, який передбачає заборону продажу тютюну для осіб, народжених після 1 січня 2009 року. Ініціатива покликана запобігти початку куріння серед молоді та сформувати покоління без тютюнової залежності.

Верховна Рада України МОЗ діти

