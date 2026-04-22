  1. У світі

Британія забороняє продаж тютюну поколінню після 2009 року: ухвалено закон

17:48, 22 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Великій Британії також посилюють контроль над вейпами та нікотиновою продукцією.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії Палата громад і Палата лордів схвалили фінальну версію законопроєкту, який передбачає заборону продажу тютюну для осіб, народжених після 1 січня 2009 року. Ініціатива покликана запобігти початку куріння серед молоді та сформувати покоління без тютюнової залежності. Про це повідомляє The Guardian.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після надання королівської згоди уряд отримає додаткові повноваження щодо контролю над тютюновими виробами, вейпами та іншою нікотиновмісною продукцією, зокрема щодо їхніх смакових добавок і оформлення упаковки.

Закон є частиною ширшої стратегії боротьби з наслідками куріння, яке залишається однією з провідних причин передчасної смертності, інвалідності та погіршення здоров’я у країні.

Також передбачено розширення обмежень на використання електронних сигарет. Зокрема, вейпінг заборонять у транспорті, де перебувають діти, на дитячих майданчиках, біля навчальних закладів та у медичних установах.

Водночас за межами лікарень використання вейпів залишиться дозволеним — як інструмент для тих, хто намагається відмовитися від куріння.

Нові правила не торкнуться відкритих майданчиків закладів харчування, зокрема терас і пабів, а також пляжів і приватних територій. Куріння і використання електронних сигарет у власному житлі також не обмежуватимуться.

Міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Вес Стрітінг назвав ухвалення закону важливим кроком для країни, наголосивши, що профілактика є ефективнішою за лікування і ці зміни допоможуть зберегти життя, зменшити навантаження на систему охорони здоров’я та зробити суспільство здоровішим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Велика Британія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]