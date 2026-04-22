Британія забороняє продаж тютюну поколінню після 2009 року: ухвалено закон

У Великій Британії також посилюють контроль над вейпами та нікотиновою продукцією.

У Великій Британії Палата громад і Палата лордів схвалили фінальну версію законопроєкту, який передбачає заборону продажу тютюну для осіб, народжених після 1 січня 2009 року. Ініціатива покликана запобігти початку куріння серед молоді та сформувати покоління без тютюнової залежності. Про це повідомляє The Guardian.

Після надання королівської згоди уряд отримає додаткові повноваження щодо контролю над тютюновими виробами, вейпами та іншою нікотиновмісною продукцією, зокрема щодо їхніх смакових добавок і оформлення упаковки.

Закон є частиною ширшої стратегії боротьби з наслідками куріння, яке залишається однією з провідних причин передчасної смертності, інвалідності та погіршення здоров’я у країні.

Також передбачено розширення обмежень на використання електронних сигарет. Зокрема, вейпінг заборонять у транспорті, де перебувають діти, на дитячих майданчиках, біля навчальних закладів та у медичних установах.

Водночас за межами лікарень використання вейпів залишиться дозволеним — як інструмент для тих, хто намагається відмовитися від куріння.

Нові правила не торкнуться відкритих майданчиків закладів харчування, зокрема терас і пабів, а також пляжів і приватних територій. Куріння і використання електронних сигарет у власному житлі також не обмежуватимуться.

Міністр охорони здоров’я та соціального забезпечення Вес Стрітінг назвав ухвалення закону важливим кроком для країни, наголосивши, що профілактика є ефективнішою за лікування і ці зміни допоможуть зберегти життя, зменшити навантаження на систему охорони здоров’я та зробити суспільство здоровішим.

