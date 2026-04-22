  1. В мире

Британия запрещает продажу табака поколению после 2009 года: принят закон

17:48, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Великобритании також усиливают контроль над вейпами и никотиновой продукцией.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании Палата общин и Палата лордов одобрили финальную версию законопроекта, предусматривающего запрет на продажу табака лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Инициатива направлена на предотвращение начала курения среди молодежи и формирование поколения без табачной зависимости. Об этом сообщает The Guardian.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

После получения королевского одобрения правительство получит дополнительные полномочия по контролю над табачной продукцией, вейпами и другими никотиносодержащими изделиями, в том числе в части их вкусовых добавок и оформления упаковки.

Закон является частью более широкой стратегии по борьбе с последствиями курения, которое остается одной из ведущих причин преждевременной смертности, инвалидности и ухудшения здоровья в стране.

Также предусмотрено расширение ограничений на использование электронных сигарет. В частности, вейпинг запретят в транспорте, где находятся дети, на детских площадках, возле учебных заведений и в медицинских учреждениях.

При этом за пределами больниц использование вейпов останется разрешенным — как инструмент для тех, кто пытается отказаться от курения.

Новые правила не затронут открытые площадки заведений общественного питания, в частности террасы и пабы, а также пляжи и частные территории. Курение и использование электронных сигарет в собственных домах также не будут ограничиваться.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Вес Стритинг назвал принятие закона важным шагом для страны, подчеркнув, что профилактика эффективнее лечения, а эти изменения помогут сохранить жизни, снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать общество более здоровым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]