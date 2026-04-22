Британия запрещает продажу табака поколению после 2009 года: принят закон

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании Палата общин и Палата лордов одобрили финальную версию законопроекта, предусматривающего запрет на продажу табака лицам, родившимся после 1 января 2009 года. Инициатива направлена на предотвращение начала курения среди молодежи и формирование поколения без табачной зависимости. Об этом сообщает The Guardian.

После получения королевского одобрения правительство получит дополнительные полномочия по контролю над табачной продукцией, вейпами и другими никотиносодержащими изделиями, в том числе в части их вкусовых добавок и оформления упаковки.

Закон является частью более широкой стратегии по борьбе с последствиями курения, которое остается одной из ведущих причин преждевременной смертности, инвалидности и ухудшения здоровья в стране.

Также предусмотрено расширение ограничений на использование электронных сигарет. В частности, вейпинг запретят в транспорте, где находятся дети, на детских площадках, возле учебных заведений и в медицинских учреждениях.

При этом за пределами больниц использование вейпов останется разрешенным — как инструмент для тех, кто пытается отказаться от курения.

Новые правила не затронут открытые площадки заведений общественного питания, в частности террасы и пабы, а также пляжи и частные территории. Курение и использование электронных сигарет в собственных домах также не будут ограничиваться.

Министр здравоохранения и социального обеспечения Вес Стритинг назвал принятие закона важным шагом для страны, подчеркнув, что профилактика эффективнее лечения, а эти изменения помогут сохранить жизни, снизить нагрузку на систему здравоохранения и сделать общество более здоровым.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.