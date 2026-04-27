Верховная Рада «закроет» вейпы и кальяны для детей до 17 лет

В Верховную Раду внесли законопроект № 15196, который предусматривает ужесточение ограничений по курению для несовершеннолетних.

Документ предлагает внести изменения в законодательство о предотвращении употребления табачных изделий и запретить лицам до 17 лет не только курение, но и использование всех связанных с этим продуктов. Речь идет, в частности, о табачных изделиях, электронных сигаретах, кальянах, травяных смесях для курения, а также устройствах для потребления табака без его сгорания.

Инициатор законопроекта депутат Георгий Мазурашу поясняет, что его целью является снижение уровня заболеваемости и смертности, связанных с курением.

В частности, автор приводит пример Великобритании. Там запретили курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов лицам в возрасте до 17 лет.

Великобритания приняла такое решение для лиц с датой рождения после 1 января 2009 года, подобную норму можно будет предложить и у нас после этого, либо если базовое предложение данного законопроекта сработает и со временем даст ожидаемый эффект.

Кроме того, последнее опубликованное исследование показало, что каждая выкуренная сигарета может сократить продолжительность жизни на двадцать минут.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения», определив:

«Запрещается курение, употребление и использование табачных изделий, предметов, связанных с их употреблением, травяных изделий для курения, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов лицам в возрасте до 17 лет».

Добавим, что в Украине, во всех категориях употребления табачных и никотиновых изделий наблюдаются тенденции стагнации или роста употребления на 5–10% среди учащихся 13–15 лет. Об этом свидетельствовали данные исследования четвертого раунда Глобального опроса молодежи по табаку (GYTS), который является частью международной инициативы ВОЗ по оценке употребления табака.

Исследование показало, что каждый пятый подросток (19,6%) употребляет электронные сигареты (за последние 30 дней), и эта тенденция не изменилась с 2017 года.

Молодежь активно употребляет альтернативные табачные и никотиновые изделия (паучи, ТВЭНы, бездымный табак и т.д.), которые являются источником никотина, формируют зависимость и особенно опасны для здоровья подростков.

Несмотря на позиционирование табачных и никотиновых изделий как продуктов для взрослых, очевидна тенденция таргетирования молодежи производителями этих изделий. К сожалению, маркетинговые усилия производителей дают эффект — все больше молодежи вовлекается в употребление табака и никотина.

Высокая доступность табачных изделий — почти 47,3% подростков не испытывали трудностей с покупкой сигарет из-за возраста.

Наблюдается снижение эффективности антитабачных предупреждений: лишь 21,6% учащихся задумались об отказе от курения после их прочтения.

Однако именно для детского организма вейпы являются особенно опасными. Употребление никотина в подростковом возрасте влияет на развитие мозга и на способность к обучению.

Кроме никотина, смеси вейпов содержат опасные для здоровья химические вещества.

