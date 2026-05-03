На Волыни лицеист с топором обокрал вейп-шоп на 49 тысяч гривен — приговор суда

10:17, 3 мая 2026
За ночную кражу из магазина суд назначил штраф в размере 8500 грн.
В Любомле несовершеннолетний лицеист ночью разбил топором окно магазина электронных сигарет и за несколько минут вынес товар почти на 50 тысяч гривен. Суд признал его виновным в краже с проникновением в условиях действия военного положения, однако вместо лишения свободы назначил штраф — с учетом раскаяния и полного возмещения ущерба.

Обстоятельства дела №163/483/26

Суд установил, что в ночь на 27 декабря 2025 года обвиняемый, ученик 11 класса областного лицея, разбил топором окно магазина в городе Любомль и проник в помещение. Находясь внутри, он похитил с прилавка электронные сигареты различных марок и комплектующие к ним.

Общая стоимость похищенного, согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, составила 49 087,07 грн.

Виновность обвиняемого подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. В частности, соответствующие сведения внесены в ЕРДР на основании заявления работника магазина о краже. При осмотре места происшествия зафиксировано повреждение окна, обнаружены осколки стекла и следы, которые были изъяты. Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала, как лицо разбивает окно топором, проникает в помещение и складывает товар в рюкзак, после чего покидает место происшествия. Во время обыска по месту жительства обвиняемого изъята часть похищенного имущества, а также орудие преступления и одежда.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину и подтвердил обстоятельства совершения уголовного правонарушения.

Правовая оценка

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемого правильно квалифицированы как тайное похищение чужого имущества (кража), соединенное с проникновением в помещение и совершенное в условиях действия правового режима военного положения. Преступление отнесено к категории тяжких.

Назначая наказание, суд учел степень тяжести уголовного правонарушения, данные о личности обвиняемого и обстоятельства, смягчающие наказание. К таковым отнесены искреннее раскаяние, полное возмещение причиненного ущерба и совершение преступления несовершеннолетним.

Суд также учел, что обвиняемый ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства и обучения, проживает в семье, не состоит на учете у врача-нарколога или психиатра и впервые привлекается к уголовной ответственности.

Согласно досудебному докладу, исправление обвиняемого возможно без лишения или ограничения свободы и не представляет высокой опасности для общества.

Отдельно учтена позиция потерпевшего, который подтвердил полное возмещение ущерба, не заявлял претензий и просил не применять строгое наказание.

Суд пришел к выводу, что совокупность указанных обстоятельств существенно снижает степень общественной опасности совершенного и личности обвиняемого и свидетельствует об отсутствии устойчивой криминальной направленности его поведения.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 185 УК Украины, и, применив положения статьи 69 УК Украины, назначил наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8500 грн.

Кроме того, суд решил вопрос о вещественных доказательствах, в частности вернул похищенное имущество потерпевшему, часть предметов постановил уничтожить, а также отменил наложенный арест. Оптический носитель с видеозаписью оставлен в материалах уголовного производства.

С обвиняемого взысканы в доход государства расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 3565,60 грн.

кража судебная практика приговор

