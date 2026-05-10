Спір щодо запису в реєстрі «Оберіг» має розглядатися адміністративним судом — рішення Шостого ААС

Апеляційний суд не погодився з висновком про неможливість розгляду такого спору за правилами КАС України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що спір про внесення територіальним центром комплектування інформації до реєстру «Оберіг» є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Суд скасував ухвалу Київського окружного адміністративного суду, який раніше відмовив у відкритті провадження, вважаючи, що позов фактично стосується оскарження дій у справі про адміністративне правопорушення за статтями 210, 210-1 КУпАП.

Апеляційний суд наголосив, що внесення ТЦК та СП інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів є окремою владною управлінською функцією органу ведення реєстру і саме по собі не означає притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Обставини справи №320/58203/25

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати неправомірними дії ТЦК щодо внесення його до осіб, які перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, а також зобов’язати вилучити відповідний запис із реєстру «Оберіг» у графі «Розшук».

Київський окружний адміністративний суд відмовив у відкритті провадження, пославшись на пункт 1 частини 1 статті 170 КАС України. Суд першої інстанції вважав, що спір пов’язаний із притягненням до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а тому не підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства.

Позивач оскаржив цю ухвалу в апеляційному порядку.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів звернула увагу, що в матеріалах справи відсутні дані про складення щодо позивача протоколу або винесення постанови про адміністративне правопорушення за статтями 210 чи 210-1 КУпАП.

Водночас предметом спору у цій справі є дії ТЦК як органу ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо внесення інформації до реєстру, а також направлення звернень до органів Національної поліції про доставлення особи до ТЦК.

Суд проаналізував положення Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» та зазначив, що ТЦК і СП є органами ведення цього реєстру та зобов’язані забезпечувати ведення й актуалізацію його бази даних.

Апеляційний суд окремо звернув увагу, що стаття 7 Закону №1951-VIII передбачає внесення до реєстру відомостей саме про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210, 210-1 КУпАП, зокрема інформації про протокол та/або постанову у справі про адміністративне правопорушення.

Однак у цій справі таких документів, як зазначив суд, не існувало.

Правова позиція суду

Колегія суддів наголосила, що внесення інформації до реєстру «Оберіг» не є складовою процедури притягнення особи до адміністративної відповідальності. Такі дії є реалізацією владних управлінських функцій ТЦК у сфері ведення державного реєстру.

Суд також зазначив, що наявність або відсутність інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів не впливає на можливість застосування до особи заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення чи на саме притягнення до адміністративної відповідальності.

У зв’язку з цим апеляційний суд дійшов висновку, що спори щодо внесення ТЦК відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів належать до юрисдикції адміністративних судів.

Рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу позивача, скасував ухвалу Київського окружного адміністративного суду та направив справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Таким чином, апеляційний суд підтвердив, що спір щодо дій ТЦК із внесення інформації до реєстру «Оберіг» має розглядатися в порядку адміністративного судочинства, а відмова у відкритті провадження у цій справі була передчасною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.