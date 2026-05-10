Спор относительно записи в реестре «Оберег» должен рассматриваться административным судом — решение Шестого ААС

Апелляционный суд не согласился с выводом о невозможности рассмотрения такого спора по правилам КАС Украины.

Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что спор о внесении территориальным центром комплектования информации в реестр «Оберег» является публично-правовым и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Суд отменил определение Киевского окружного административного суда, который ранее отказал в открытии производства, считая, что иск фактически касается обжалования действий по делу об административном правонарушении по статьям 210, 210-1 КУоАП.

Апелляционный суд подчеркнул, что внесение ТЦК и СП информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов является отдельной властной управленческой функцией органа ведения реестра и само по себе не означает привлечения лица к административной ответственности.

Обстоятельства дела №320/58203/25

Истец обратился в суд с требованием признать неправомерными действия ТЦК по внесению его в число лиц, находящихся в розыске за нарушение правил воинского учета, а также обязать удалить соответствующую запись из реестра «Оберег» в графе «Розыск».

Киевский окружной административный суд отказал в открытии производства, сославшись на пункт 1 части 1 статьи 170 КАС Украины. Суд первой инстанции считал, что спор связан с привлечением к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а потому не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

Истец обжаловал это определение в апелляционном порядке.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей обратила внимание, что в материалах дела отсутствуют данные о составлении в отношении истца протокола либо вынесении постановления об административном правонарушении по статьям 210 или 210-1 КУоАП.

В то же время предметом спора по данному делу являются действия ТЦК как органа ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов по внесению информации в реестр, а также направление обращений в органы Национальной полиции о доставлении лица в ТЦК.

Суд проанализировал положения Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и отметил, что ТЦК и СП являются органами ведения этого реестра и обязаны обеспечивать ведение и актуализацию его базы данных.

Апелляционный суд отдельно обратил внимание, что статья 7 Закона №1951-VIII предусматривает внесение в реестр сведений именно о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, в частности информации о протоколе и/или постановлении по делу об административном правонарушении.

Однако в данном деле таких документов, как отметил суд, не существовало.

Правовая позиция суда

Коллегия судей подчеркнула, что внесение информации в реестр «Оберег» не является составной частью процедуры привлечения лица к административной ответственности. Такие действия являются реализацией властных управленческих функций ТЦК в сфере ведения государственного реестра.

Суд также отметил, что наличие либо отсутствие информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов не влияет на возможность применения к лицу мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении либо на само привлечение к административной ответственности.

В связи с этим апелляционный суд пришел к выводу, что споры относительно внесения ТЦК сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов относятся к юрисдикции административных судов.

Решение суда

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу истца, отменил определение Киевского окружного административного суда и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил, что спор относительно действий ТЦК по внесению информации в реестр «Обериг» должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства, а отказ в открытии производства по данному делу был преждевременным.

