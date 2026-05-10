Спор относительно записи в реестре «Оберег» должен рассматриваться административным судом — решение Шестого ААС
Шестой апелляционный административный суд пришел к выводу, что спор о внесении территориальным центром комплектования информации в реестр «Оберег» является публично-правовым и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.
Суд отменил определение Киевского окружного административного суда, который ранее отказал в открытии производства, считая, что иск фактически касается обжалования действий по делу об административном правонарушении по статьям 210, 210-1 КУоАП.
Апелляционный суд подчеркнул, что внесение ТЦК и СП информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов является отдельной властной управленческой функцией органа ведения реестра и само по себе не означает привлечения лица к административной ответственности.
Обстоятельства дела №320/58203/25
Истец обратился в суд с требованием признать неправомерными действия ТЦК по внесению его в число лиц, находящихся в розыске за нарушение правил воинского учета, а также обязать удалить соответствующую запись из реестра «Оберег» в графе «Розыск».
Киевский окружной административный суд отказал в открытии производства, сославшись на пункт 1 части 1 статьи 170 КАС Украины. Суд первой инстанции считал, что спор связан с привлечением к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а потому не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.
Истец обжаловал это определение в апелляционном порядке.
Что установил апелляционный суд
Коллегия судей обратила внимание, что в материалах дела отсутствуют данные о составлении в отношении истца протокола либо вынесении постановления об административном правонарушении по статьям 210 или 210-1 КУоАП.
В то же время предметом спора по данному делу являются действия ТЦК как органа ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов по внесению информации в реестр, а также направление обращений в органы Национальной полиции о доставлении лица в ТЦК.
Суд проанализировал положения Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и отметил, что ТЦК и СП являются органами ведения этого реестра и обязаны обеспечивать ведение и актуализацию его базы данных.
Апелляционный суд отдельно обратил внимание, что статья 7 Закона №1951-VIII предусматривает внесение в реестр сведений именно о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210, 210-1 КУоАП, в частности информации о протоколе и/или постановлении по делу об административном правонарушении.
Однако в данном деле таких документов, как отметил суд, не существовало.
Правовая позиция суда
Коллегия судей подчеркнула, что внесение информации в реестр «Оберег» не является составной частью процедуры привлечения лица к административной ответственности. Такие действия являются реализацией властных управленческих функций ТЦК в сфере ведения государственного реестра.
Суд также отметил, что наличие либо отсутствие информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов не влияет на возможность применения к лицу мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении либо на само привлечение к административной ответственности.
В связи с этим апелляционный суд пришел к выводу, что споры относительно внесения ТЦК сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов относятся к юрисдикции административных судов.
Решение суда
Шестой апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу истца, отменил определение Киевского окружного административного суда и направил дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.
Таким образом, апелляционный суд подтвердил, что спор относительно действий ТЦК по внесению информации в реестр «Обериг» должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства, а отказ в открытии производства по данному делу был преждевременным.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.