Суд скасував штраф ТЦК у 25 500 грн: військовозобов’язаному не дали часу зібрати медичні документи перед ВЛК

ТЦК має дотримуватися процедури направлення на медогляд і надати людині можливість підготувати необхідні медичні документи.

Київський районний суд Полтави скасував штраф у 25 500 грн, який ТЦК наклав на військовозобов’язаного за нібито відмову від проходження військово-лікарської комісії. Суд прямо наголосив: проходження ВЛК є обов’язком, передбаченим законом під час мобілізації та воєнного стану. Однак притягнення до відповідальності можливе лише за умови, що територіальний центр комплектування сам дотримався встановленої процедури направлення людини на медогляд.

У цій справі суд встановив одразу кілька процедурних порушень. Військовозобов’язаному не вручали повістку для прибуття на ВЛК, направлення на комісію містило суперечливі дати, а сам чоловік фактично не мав часу підготувати медичні документи, які закон прямо вимагає подавати під час проходження військово-лікарської комісії. За таких обставин суд дійшов висновку, що постанова ТЦК про адміністративне правопорушення є незаконною.

Обставини справи №552/1658/26

Позивач оскаржив постанову начальника ТЦК, якою його було оштрафовано за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП — порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період.

За матеріалами справи, 13 лютого 2026 року чоловіка доставили до ТЦК та запропонували пройти військово-лікарську комісію. Він пояснив, що не відмовляється від проходження ВЛК як такої, однак хоче пройти її за місцем перебування на військовому обліку та надати медичні документи через наявність хронічних захворювань.

Того ж дня щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення. Згодом начальник ТЦК виніс постанову про накладення штрафу у 25 500 грн.

У ТЦК наполягали, що позивач відмовився від проходження ВЛК, а тому правомірно був притягнутий до адміністративної відповідальності. Також відповідач зазначав, що під час воєнного стану військовозобов’язані мають обов’язок проходити повторний медичний огляд, зокрема особи зі статусом «обмежено придатний».

Що встановив суд

Суд окремо підкреслив, що закон дійсно покладає на військовозобов’язаних обов’язок проходити ВЛК, а відмова від медогляду суперечить чинному законодавству.

Водночас суд наголосив, що процедура направлення на ВЛК також має бути дотримана належним чином.

Суд проаналізував положення Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», постанови Кабміну №560 та Положення про військово-лікарську експертизу.

У рішенні зазначено, що законодавство передбачає послідовність дій щодо направлення особи на проходження військово-лікарської комісії: вручення повістки із зазначенням мети прибуття, прибуття особи до ТЦК, вручення направлення на ВЛК та проходження медичного огляду.

Суд встановив, що повістку на проходження ВЛК позивачу не вручали. Також у постанові ТЦК не було зазначено обставин вручення такої повістки.

Крім того, суд звернув увагу на суперечності у датах. За протоколом направлення на ВЛК чоловік отримав 13 лютого 2026 року, однак саме направлення було оформлене 12 лютого, і датою початку медогляду у ньому також було зазначено 12 лютого.

На думку суду, це свідчить про порушення процедури належного повідомлення особи про необхідність проходження військово-лікарської комісії.

Питання медичних документів

Окремо суд акцентував увагу на тому, що чинне законодавство зобов’язує військовозобов’язаного під час проходження ВЛК надати медичну карту та інші документи про стан здоров’я.

Суд дійшов висновку, що коли медичний огляд фактично слідує одразу після доставлення особи до ТЦК, людина об’єктивно не має можливості зібрати необхідні медичні документи.

У рішенні зазначено, що процедура вручення повістки має передувати проходженню ВЛК, зокрема для надання особі можливості підготувати медичні документи.

Рішення суду

Київський районний суд Полтави дійшов висновку, що ТЦК не довів правомірності постанови про адміністративне правопорушення.

У результаті суд скасував постанову про штраф 25 500 грн, закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення та стягнув із ТЦК на користь позивача 605,60 грн судового збору.

Рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду.

