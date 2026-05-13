Податкова пояснила різницю між меценатством і спонсорством для спортивних шкіл

Які податкові наслідки мають спонсорські внески для бізнесу та чому спортивні школи можуть втратити статус неприбуткових організацій.

У Державній податковій службі роз’яснили, чим відрізняються меценатство та спонсорство при наданні допомоги дитячо-юнацьким спортивним школам і які податкові наслідки це має для бізнесу та самих неприбуткових організацій.

Спонсорство вважається різновидом рекламної діяльності. Відповідно до Закону України «Про рекламу», спонсорська підтримка передбачає популяризацію імені, бренду, торговельної марки або товару спонсора. Тобто компанія фактично отримує рекламний ефект в обмін на надані кошти чи іншу підтримку.

Саме тому кошти, які дитячо-юнацька спортивна школа отримує за договором спонсорства, не вважаються безповоротною фінансовою допомогою. Податкова зазначає, що у такому випадку йдеться про оплату рекламних послуг.

Для платника податку на прибуток це означає, що під час перерахування спонсорських внесків неприбутковій дитячо-юнацькій спортивній школі не застосовується коригування фінансового результату, передбачене підпунктом 140.5.14 Податкового кодексу. Йдеться про норму, за якою фінансовий результат збільшується на суму безоплатно переданих коштів чи майна понад 8% оподатковуваного прибутку попереднього року.

Водночас для самої спортивної школи отримання спонсорських коштів може створити ризики втрати статусу неприбуткової організації.

Діяльність неприбуткової організації має відповідати її статутним цілям, а доходи повинні використовуватися виключно для фінансування її утримання та реалізації визначених напрямів діяльності. Якщо ж спортивна школа фактично надає рекламні послуги спонсору, це може розцінюватися як нецільове використання коштів.

У такому разі організацію можуть виключити з Реєстру неприбуткових установ та організацій із донарахуванням податку на прибуток.

Натомість меценатство, за роз’ясненням ДПС, не має комерційного інтересу та є безкорисливою підтримкою сфери фізичної культури і спорту.

Закон «Про фізичну культуру і спорт» визначає меценатську допомогу як підтримку розвитку спорту, що надається на підставі письмового договору. При цьому отримувачі такої допомоги можуть розміщувати логотип чи торговельну марку мецената у своїй рекламі, якщо це передбачено договором.

Наголошується, що отримання меценатської допомоги неприбутковими спортивними організаціями не порушує вимог Податкового кодексу щодо їхнього неприбуткового статусу.

