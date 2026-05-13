Налоговая объяснила разницу между меценатством и спонсорством для спортивных школ

В Государственной налоговой службе разъяснили, чем отличаются меценатство и спонсорство при оказании помощи детско-юношеским спортивным школам и какие налоговые последствия это имеет для бизнеса и самих неприбыльных организаций.

Спонсорство считается разновидностью рекламной деятельности. В соответствии с Законом Украины «О рекламе», спонсорская поддержка предусматривает популяризацию имени, бренда, торговой марки или товара спонсора. То есть компания фактически получает рекламный эффект в обмен на предоставленные средства или иную поддержку.

Именно поэтому средства, которые детско-юношеская спортивная школа получает по договору спонсорства, не считаются безвозвратной финансовой помощью. Налоговая отмечает, что в таком случае речь идет об оплате рекламных услуг.

Для плательщика налога на прибыль это означает, что при перечислении спонсорских взносов неприбыльной детско-юношеской спортивной школе не применяется корректировка финансового результата, предусмотренная подпунктом 140.5.14 Налогового кодекса. Речь идет о норме, согласно которой финансовый результат увеличивается на сумму безвозмездно переданных средств или имущества свыше 8% налогооблагаемой прибыли предыдущего года.

В то же время для самой спортивной школы получение спонсорских средств может создать риски утраты статуса неприбыльной организации.

Деятельность неприбыльной организации должна соответствовать ее уставным целям, а доходы должны использоваться исключительно для финансирования ее содержания и реализации определенных направлений деятельности. Если же спортивная школа фактически предоставляет рекламные услуги спонсору, это может расцениваться как нецелевое использование средств.

В таком случае организацию могут исключить из Реестра неприбыльных учреждений и организаций с доначислением налога на прибыль.

Вместо этого меценатство, согласно разъяснению ГНС, не имеет коммерческого интереса и является бескорыстной поддержкой сферы физической культуры и спорта.

Закон «О физической культуре и спорте» определяет меценатскую помощь как поддержку развития спорта, предоставляемую на основании письменного договора. При этом получатели такой помощи могут размещать логотип или торговую марку мецената в своей рекламе, если это предусмотрено договором.

Подчеркивается, что получение меценатской помощи неприбыльными спортивными организациями не нарушает требований Налогового кодекса относительно их неприбыльного статуса.