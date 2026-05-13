Суд отменил штраф ТЦК в размере 25 500 грн: военнообязанному не дали времени собрать медицинские документы перед ВВК

08:30, 13 мая 2026
ТЦК должен соблюдать процедуру направления на медосмотр и предоставить человеку возможность подготовить необходимые медицинские документы.
Фото: Суспільне Львів
Киевский районный суд Полтавы отменил штраф в размере 25 500 грн, который ТЦК наложил на военнообязанного за якобы отказ от прохождения военно-врачебной комиссии. Суд прямо подчеркнул: прохождение ВВК является обязанностью, предусмотренной законом во время мобилизации и военного положения. Однако привлечение к ответственности возможно только при условии, что территориальный центр комплектования сам соблюдал установленную процедуру направления человека на медосмотр.

В этом деле суд установил сразу несколько процедурных нарушений. Военнообязанному не вручали повестку для прибытия на ВВК, направление на комиссию содержало противоречивые даты, а сам мужчина фактически не имел времени подготовить медицинские документы, которые закон прямо требует предоставлять при прохождении военно-врачебной комиссии. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что постановление ТЦК об административном правонарушении является незаконным.

Обстоятельства дела №552/1658/26

Истец обжаловал постановление начальника ТЦК, которым его оштрафовали по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период.

Согласно материалам дела, 13 февраля 2026 года мужчину доставили в ТЦК и предложили пройти военно-врачебную комиссию. Он пояснил, что не отказывается от прохождения ВВК как таковой, однако хочет пройти ее по месту пребывания на воинском учете и предоставить медицинские документы в связи с наличием хронических заболеваний.

В тот же день в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Позже начальник ТЦК вынес постановление о наложении штрафа в размере 25 500 грн.

В ТЦК настаивали, что истец отказался от прохождения ВВК, а потому правомерно был привлечен к административной ответственности. Также ответчик указывал, что во время военного положения военнообязанные обязаны проходить повторный медицинский осмотр, в частности лица со статусом «ограниченно годен».

Что установил суд

Суд отдельно подчеркнул, что закон действительно возлагает на военнообязанных обязанность проходить ВВК, а отказ от медосмотра противоречит действующему законодательству.

В то же время суд отметил, что процедура направления на ВВК также должна соблюдаться надлежащим образом.

Суд проанализировал положения Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», Закона «О воинской обязанности и военной службе», постановления Кабмина №560 и Положения о военно-врачебной экспертизе.

В решении указано, что законодательство предусматривает последовательность действий при направлении лица на прохождение военно-врачебной комиссии: вручение повестки с указанием цели прибытия, прибытие лица в ТЦК, вручение направления на ВВК и прохождение медицинского осмотра.

Суд установил, что повестку на прохождение ВВК истцу не вручали. Также в постановлении ТЦК не были указаны обстоятельства вручения такой повестки.

Кроме того, суд обратил внимание на противоречия в датах. Согласно протоколу направление на ВВК мужчина получил 13 февраля 2026 года, однако само направление было оформлено 12 февраля, и датой начала медосмотра в нем также было указано 12 февраля.

По мнению суда, это свидетельствует о нарушении процедуры надлежащего уведомления лица о необходимости прохождения военно-врачебной комиссии.

Вопрос медицинских документов

Отдельно суд акцентировал внимание на том, что действующее законодательство обязывает военнообязанного при прохождении ВВК предоставить медицинскую карту и другие документы о состоянии здоровья.

Суд пришел к выводу, что когда медицинский осмотр фактически следует сразу после доставления лица в ТЦК, человек объективно не имеет возможности собрать необходимые медицинские документы.

В решении указано, что процедура вручения повестки должна предшествовать прохождению ВВК, в частности для предоставления лицу возможности подготовить медицинские документы.

Решение суда

Киевский районный суд Полтавы пришел к выводу, что ТЦК не доказал правомерность постановления об административном правонарушении.

В результате суд отменил постановление о штрафе в размере 25 500 грн, закрыл производство по делу об административном правонарушении и взыскал с ТЦК в пользу истца 605,60 грн судебного сбора.

Решение может быть обжаловано во Второй апелляционный административный суд.

